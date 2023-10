Supermicro avvia spedizioni di Server basati su superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper, la prima famiglia del settore di Sistemi NVIDIA MGX

La Supermicro piattaforma Server basata su Superchip Nvidia GH200 aumenta le prestazioni del carico di lavoro AI utilizzando una CPU strettamente integrata e GPU e integra le più recenti tecnologie di comunicazione e Rete DPU

SAN JOSE, California, 19 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un produttore totale di soluzioni IT per IA, Cloud, Storage e 5G/Edge, annuncia uno dei più ampi portafogli del settore di nuovi sistemi GPU basati sull'architettura di riferimento NVIDIA, con le più recenti NVIDIA GH200 Grace Hopper e Superchip CPU NVIDIA Grace. La nuova architettura modulare è progettata per standardizzare l'infrastruttura AI e il calcolo accelerato in fattori di forma compatti 1U e 2U, garantendo al contempo la massima flessibilità e capacità di espansione per GPU attuali e future, DPU e CPU. La tecnologia avanzata di raffreddamento a liquido di Supermicro consente configurazioni ad alta densità, come una configurazione 1U 2-node con 2 Superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper integrata con un'interconnessione ad alta velocità. Supermicro è in grado di fornire migliaia di server AI su larga scala su rack da stabilimenti di tutto il mondo e garantisce la compatibilità Plug-and-Play.

"Supermicro è un leader riconosciuto nel guidare l'odierna rivoluzione dell'intelligenza artificiale, trasformando i data center per garantire la promessa dell'intelligenza artificiale a molti carichi di lavoro", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Per noi è fondamentale introdurre sistemi altamente modulari, scalabili e universali per tecnologie di intelligenza artificiale in rapida evoluzione. Le soluzioni Supermicro basate su NVIDIA MGX dimostrano che la nostra strategia building-block ci consente di immettere rapidamente sul mercato i sistemi più recenti e più ottimizzati per il carico di lavoro del settore. Collaborando con NVIDIA, stiamo contribuendo ad accelerare il time-to-market per le aziende allo sviluppo di nuove applicazioni abilitate all'intelligenza artificiale, semplificando l'implementazione e riducendo l'impatto ambientale. La gamma di nuovi server integra la più recente tecnologia del settore ottimizzata per l'intelligenza artificiale, tra cui slot EDFF Superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper, Campo Blu e PCIe 5.0".

Ulteriori informazioni sui sistemi NVIDIAMGX di Supermicro sono disponibili sul sito web: www.supermicro.com/mgx

Registra e visualizza il Webinar su Supermicro MGX

"NVIDIA e Supermicro collaborano da tempo su alcuni dei sistemi di intelligenza artificiale più performanti disponibili", ha dichiarato Ian Buck, vice Presidente di hyperscale e HPC di NVIDIA. "Il design di riferimento modulare NVIDIAMGX, combinato con l'esperienza del server di Supermicro, creerà nuove generazioni di sistemi di intelligenza artificiale che includono Grace e Grace Hopper Superchips a vantaggio di clienti e settori in tutto il mondo".

Panoramica Piattaforma Supermicro NVIDIA MGX

Le piattaforme Supermicro NVIDIAMGX sono progettate per fornire una gamma di server in grado di adattarsi alle future tecnologie di intelligenza artificiale. Questa nuova linea di prodotti affronta le sfide termiche, elettriche e meccaniche uniche dei server basatoi sull'intelligenza artificiale.

La nuova linea di server NVIDIAMGX Supermicro comprende:

Ogni piattaforma MGX può essere potenziata con DPU NVIDIA BlueStraw®-3 e/o interconnessioni NVIDIA ConnectX®-7 per reti InfiniBand o Ethernet ad alte prestazioni.

Specifiche tecniche

I sistemi NVIDIA MGX 1U di Supermicro hanno fino a 2 superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper con 2 GPU NVIDIA H100 e 2 CPU NVIDIA Grace. Ciascuno è dotato di memoria 480 GB LPDDR5X per la CPU e 96 GB di HBM3 o 144 GB di memoria HBM3e per la GPU. Il NVIDIA-C2C a bassa latenza e ad alta larghezza di banda compatibile con la memoria, unisce CPU, GPU e memoria a 900GB/s – 7 volte più veloce di PCIe 5.0. L'architettura modulare fornisce più slot FHFL PCIe 5.0 x16 per ospitare DPU per la gestione di cloud e dati e l'espandibilità per GPU, reti e archiviazione aggiuntive.

Col design 1U a 2 nodi con 2 superchip NVIDIA GH200 Grace Hopper, le collaudate soluzioni di raffreddamento a liquido direct-to-chip di Supermicro possono ridurre l'OPEX di oltre il 40%, aumentando al contempo la densità di elaborazione e semplificando l'implementazione su scala rack per LLM (Large Language Model) cluster e applicazioni HPC.

La piattaforma Supermicro 2U NVIDIA MGX supporta sia NVIDIA Grace che CPU x86 con fino a 4 GPU di data center full-size, come NVIDIA H100 PCIe, H100 NVL o L40S. Fornisce inoltre tre slot PCIe 5.0 x16 aggiuntivi per la connettività I/O e otto alloggiamenti di archiviazione hot-swap EDSFF.

Supermicro offre la rete NVIDIA per proteggere e accelerare i carichi di lavoro AI sulla piattaforma MGX. Ciò include una combinazione di DPU NVIDIA BlueField-3, che forniscono connettività 2x 200 Gb/s per accelerare l'accesso all'archiviazione dati e da utente a cloud, e adattatori ConnectX-7, che forniscono fino a 400 Gb/s InfiniBand o Ethernet tra i server GPU.

Gli sviluppatori possono utilizzare rapidamente questi nuovi sistemi e le offerte software NVIDIA per qualsiasi carico di lavoro del settore. Queste offerte includono NVIDIA AI Enterprise, software di livello enterprise che alimenta la piattaforma AI NVIDIA e semplifica lo sviluppo e l'implementazione di intelligenza artificiale generativa pronta per la produzione, visione informatica, intelligenza artificiale vocale e altro ancora. Inoltre, il kit di sviluppo software HPC NVIDIA fornisce gli strumenti essenziali necessari per alimentare il progresso dell'informatica scientifica.

Ogni aspetto dei sistemi Supermicro NVIDIA MGX è progettato per aumentare l'efficienza, dalla progettazione termica intelligente alla selezione dei componenti. Le CPU Superchip NVIDIA Grace dispongono di 144 nuclei e offrono fino a 2 volte le prestazioni per watt rispetto all'odierno standard del settore CPU x86. I sistemi specifici Supermicro NVIDIA MGX possono essere configurati con due nodi in 1U, per un totale di 288 nuclei su due Superchip CPU Grace per fornire densità di calcolo e efficienza energetica all'avanguardia in data center iperscalabili e edge.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web dei sistemi Supermicro NVIDIA MGX: www.supermicro.com/mgx

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San Jose, California, Supermicro si impegna a offrire sul mercato per prima innovazioni per l'infrastruttura per aziende, cloud, IA e 5 G per telecomunicazioni/Edge IT. Siamo un produttore totale di soluzioni IT con server, intelligenza artificiale, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. L'esperienza nella progettazione di schede madre, alimentazione e chassis di Supermicro consente un ulteriore sviluppo e produzione, consentendo l'innovazione di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e fabbricati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il rinomato portafoglio di soluzioni server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l'applicazione selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti a partire dai nostri building block flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2251469/Super_Micro_MGX_1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg