Supermicro celebra il 30° anniversario di crescita, innovazione, IA e Green Computing

Con sede e fondazione a San Jose, Supermicro è un'azienda tecnologica affermata nella Silicon Valley, focalizzata sull'eccellenza ingegneristica, sulla costruzione di infrastrutture di data center IA e cloud su larga scala con l'efficienza del green computing.

SAN JOSE, California, 29 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), produttore di soluzioni completamente IT per IA, cloud, archiviazione e IdC/Edge, festeggia il suo 30° anno di ricerca, sviluppo e produzione nel cuore della Silicon Valley. Con l'intelligenza artificiale che è diventata una componente critica per le organizzazioni di tutte le dimensioni, Supermicro continua a essere leader del settore nell'offrire una gamma di soluzioni che affrontano tutte le iniziative e le implementazioni di intelligenza artificiale. L'attenzione di Supermicro ai tempi di immissione sul mercato, alle Building Block Solutions® e al Green IT ha portato a ridurre il costo totale di proprietà (TCO) dei data center. Consente alle organizzazioni di diventare più produttive più velocemente. Supermicro mira a diventare il leader mondiale del settore nella fornitura di server IA generativa per i clienti.

"Sono molto soddisfatto dei progressi compiuti da Supermicro in 30 anni, in quanto stiamo offrendo le soluzioni di IA più avanzate e potenti presenti oggi sul mercato", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e AD di Supermicro. "Abbiamo soluzioni IT complete. I fornitori di servizi cloud e le imprese possono rivolgersi a Supermicro per tutte le loro esigenze di IT, compresi i grandi carichi di lavoro di IA generativa e il calcolo inferenziale per qualsiasi applicazione verticale. L'ampia gamma di dispositivi edge, IA, server e archiviazione di Supermicro è progettata in collaborazione coi nostri principali partner tecnologici, NVIDIA, Intel e AMD. Date le numerose famiglie di prodotti oggi disponibili e gli stabilimenti di produzione negli Stati Uniti e in tutto il mondo, possiamo consegnare rapidamente migliaia di armadi di server ad alte prestazioni ai clienti, sfruttando il nostro programma di soluzioni Plug and Play scalabili ad armadio. Estendendo il mio impegno verso il green computing, ho recentemente acquistato del terreno nella Silicon Valley per la Green Earth Foundation, con l'obiettivo di aiutare a riforestare grandi aree in tutto il mondo per ridurre gli effetti del cambiamento climatico."

Maggiori informazioni sui prodotti, i clienti e la missione di Supermicro

Gli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni Supermicro ha progettato e costruito sistemi ad alta efficienza energetica, che riducono i costi di gestione di un moderno data center. Attualmente Supermicro collabora con aziende leader in diversi settori, come quelli del social networking, della guida autonoma, della produzione di semiconduttori e delle organizzazioni di ricerca, per ridurre il Power Usage Effectiveness (PUE) dei loro grandi data center a circa 1,06, con conseguente riduzione dei costi dell'elettricità e del TCO. Si sono anche realizzate riduzioni significative dei rifiuti elettronici con l'approccio di progettazione disaggregata di Supermicro e le soluzioni Rack Scale PnP.

Si legga la lettera aperta di Charles Liang sul 30° anniversario di Supermicro

Oltre ai suoi stabilimenti di produzione ben consolidati nella Silicon Valley, a Taiwan e nei Paesi Bassi, Supermicro sta espandendo la sua portata con un nuovo stabilimento in Malesia. Data la capacità di consegnare oltre 4000 armadi al mese, Supermicro è in grado di offrire rapidamente avanzate soluzioni totalmente IT in tutto il mondo. Inoltre, il programma Made in USA offre ai clienti la fiducia nell'integrità della catena di approvvigionamento di Supermicro.

La missione di Supermicro nei prossimi anni è quella di sviluppare Building Block Solutions® per data center a basso PUE, collaborando con partner e clienti per portare all'adozione del raffreddamento a liquido nel 20% delle installazioni di data center a livello mondiale. Col raffreddamento libero ad aria e a liquido, i data center possono facilmente raggiungere un PUE vicino all' 1,06 o addirittura inferiore, riducendo la necessità di piantare altri 20 miliardi di alberi per le emissioni di carbonio.

I leader del settore parlano apertamente

Supermicro collabora con molti leader del settore, con alcuni dei quali Supermicro ha una relazione che dura da 30 anni:

"Negli ultimi tre decenni Supermicro ha compiuto importanti progressi nel campo dell'informatica. Sono entusiasta di collaborare con Charles e il team Supermicro per rivoluzionare l'architettura dei data center con calcolo accelerato e intelligenza artificiale generativa." - Jensen Huang, AD, NVIDIA.

"Congratulazioni per il vostro 30° anniversario! Supermicro è un partner prezioso per Intel da decenni e non vediamo l'ora di vedere molte cose straordinarie in futuro." - Pat Gelsinger, AD, Intel.

"AMD e Supermicro hanno una lunga storia nell'offrire soluzioni di elaborazione di punta. Sono estremamente orgogliosa dell'ampio portafoglio di soluzioni per data center, edge e intelligenza artificiale che abbiamo costruito insieme, della nostra leadership nelle soluzioni informatiche ad alte prestazioni e del nostro impegno condiviso a favore della sostenibilità. Congratulazioni a Charles e a tutto il team per questi primi 30 anni incredibili! Non vedo l'ora di raggiungere un successo e un impatto ancora maggiori nei prossimi 30." - dottoressa Lisa Su, AD di AMD.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale in soluzioni completamente IT ottimalizzate per applicazioni. Fondata e operante a San Jose, California, Supermicro si impegna a offrire per prima sul mercato innovazioni per l'infrastruttura IT per IA, aziende, cloud e Telco/Edge 5G. Ci stiamo trasformando in un fornitore di soluzioni IT totali con sistemi, software e servizi per server, IA, archiviazione, IdC e switch, fornendo al contempo prodotti avanzati per schede madri, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per la scalabilità e l'efficienza, e sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il rinomato portafoglio di soluzioni server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il carico di lavoro e l'applicazione selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti a partire dai nostri building block flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2234837/06_2023_Supermicro_GreenComputingPark_Charles_30th_1080x1080.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg