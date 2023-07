TargetVideo acquisisce la piattaforma tecnologica Brid.TV

MONACODI BAVIERA, 19 luglio 2023 /PRNewswire/-- TargetVideo, leader nell'editoria e pubblicità video , ha annunciato oggi l'acquisizione del suo partner tecnologico di lunga data Brid.TV. La missione congiunta: soddisfare le crescenti richieste dell'ecosistema video in rapida evoluzione e offrire agli editori una base ancora migliore per la crescita.

In qualità di interlocutore unico per editori digitali, TargetVideo è sinonimo di una soluzione di monetizzazione di contenuti video altamente flessibile e completamente integrata sin dal 2014. Grazie alla fusione con Brid.TV, la società di media digitali con sede a Monaco ora consente ai suoi partner di beneficiare di un'ulteriore crescita nel settore della pubblicità video: con una soluzione all-in-one che consente agli editori di sfruttare tecnologia di gioco, contenuti premium e monetizzazione come fattori trainanti integranti della crescita dei ricavi.

"Siamo entusiasti di unire le forze", afferma Maximilian Gall, CEO e fondatore di TargetVideo. "Questa acquisizione non solo ci consente di accedere al mercato internazionale, ma accelera anche lo sviluppo della nostra tecnologia pubblicitaria e garantisce che la nostra rete di editori rimanga all'avanguardia. Ora, possiamo offrire a marchi e agenzie media una più ampia gamma di opzioni pubblicitarie programmatiche".

Uros Jojic, fondatore di Brid.TV e ora Co-CEO di TargetVideo, ha aggiunto: "Infondendo la nostra piattaforma con contenuti video di alta qualità e una domanda pubblicitaria più ampia , miglioreremo il suo valore per gli utenti e sbloccheremo nuove possibilità per editori e partner di agenzie pubblicitarie, consentendo loro di ottimizzare la loro attività".

TargetVideo è stata fondata nel 2014 a Monaco di Baviera da Maximilian Gall e Marie Rechberg con l'obiettivo di sviluppare contenuti video online rilevanti e di alta qualità. Da allora, l'azienda è diventata un leader nei settori dell'editoria e della pubblicità video. Con sede a Monaco di Baviera (Germania), la società possiede anche uffici a Belgrado (SRB) e Los Angeles (USA).

TargetVideo è un editore e distributore di video leader in Germania. Dal 2014, il team di 25 esperti produce contenuti per dispositivi mobili, web e social media. Con la sua rete di partner premium e i suoi marchi mediatici, TargetVideo raggiunge oltre 33 milioni di utenti al mese in diversi gruppi target. TargetVideo sviluppa concetti di marketing individuali, strategie di marketing dai contenuti creativi e campagne video per rinomati inserzionisti e agenzie. in qualità di esperti del settore nel mercato tedesco, TargetVideo combina tutte e tre le competenze chiave che sono fondamentali per una pubblicità video di successo: produzione, marketing e tecnologia di contenuti video di alta qualità. I clienti di TargetVideo includono, tra gli altri: Procter & Gamble, Otto, Bayer, Ravensburger e VW. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.target-video.com

BridTV è una società di tecnologia video in rapida crescita con uffici a Los Angeles (USA) e Belgrado (SRB). La soluzione di monetizzazione video per le aziende digitali si concentra sull'aiutare gli editori a gestire efficacemente i contenuti, generando al contempo ricavi. Grazie al suo potente lettore HTML5, alla piattaforma video altamente specializzata, al sistema di gestione dei contenuti intuitivo e alle funzionalità professionali AdTech, Brid.TV aiuta gli editori a far crescere il pubblico, ottimizzare il coinvolgimento e promuovere la monetizzazione. Come azienda, Brid.TV pone l'enfasi sull'innovazione e sfrutta tecnologie all'avanguardia per fornire ai clienti la migliore soluzione possibile per la monetizzazione dei contenuti video.

