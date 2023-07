t.bd, la Digital Service Agency che risponde alle necessità di trasformazione digitale delle imprese

Milano, 12 giugno 2023. t.bd (www.tbd.it) è la Digital Service Agency di Diennea che si occupa di realizzare progetti orientati a soddisfare le richieste di comunicazione e trasformazione digitale delle aziende. Sfruttando una sinergia trastrategia, creatività e tecnologia e avvalendosi di una profonda conoscenza degli ecosistemi digitali e delle metodologie per la gestione multicanale del contatto, sviluppa progetti in grado di rendere più efficienti ed efficaci le comunicazioni verso l’interno e l’esterno delle aziende clienti.

t.bd, think by Diennea, è un hub di servizi, che si rivolge a tutte le realtà italiane nella media impresa ed entreprise, attivo nel settore da oltre un decennio. Rappresenta, infatti, un nucleo di soluzioni volte a rispondere alle necessità di trasformazione digitale delle imprese.

Dalla strategia all’operatività per creare progetti pensati per il business. La Digital Service Agency, infatti, si presenta al pubblico come un vero e proprio partner e non come un semplice fornitore. Il team aziendale si plasma sul cliente e sulle sue specifiche esigenze. Formato da tecnici, sviluppatori, analisti, consulenti e creativi punta ad arrivare al target nel momento giusto con il messaggio più efficace.

Il cliente, del resto, è sempre posto al centro di ogni progetto. E a conferma della soddisfazione del pubblico giungono importanti feedback e riconoscimenti, che decretano t.bd come un’assoluta eccellenza del settore.

I servizi offerti sono numerosi. Si parte dalla Strategia del Contatto, che offre una rappresentazione esaustiva del cliente, permettendo di comprendere i suoi comportamenti, indipendentemente dai canali utilizzati. Email Marketing consente di ideare e realizzare una comunicazione efficace attraverso le principali piattaforme di marketing multicanale. Mentre la consulenza di Marketing Automation prevede la definizione e implementazione dei workflow necessari per raggiungere gli obiettivi di comunicazione di business definiti insieme al cliente.

Il servizio Performance Marketing implementa e gestisce campagne ADV per promuovere il brand sulle principali piattaforme di advertising. Data Science individua i principali KPI marketing utili al business. E, infine, Platform Integration and Customization sviluppa Applicazioni custom utilizzando le librerie magnews, in modo da personalizzarne e arricchirne le funzionalità.

Gli obiettivi che t.bd permette di raggiungere ai propri clienti, infatti, sono molteplici. La Digital Service Agency consente di acquisire nuovi contatti, fare lead generation mirata. In aggiunta, mira a incrementare le vendite, nonché aumentare soddisfazione e fidelizzazione.

