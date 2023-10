TCL presenta la nuova SF5 Series con Fire TV integrata

I nuovi TV della serie SF5 di TCL con Fire TV integrata sono ora disponibili per il mercato italiano

MILAN, 24 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- TCL, il secondo brand al mondo per i TV[1] e sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC, ha presentato oggi i nuovi TV della Serie SF5.

Dopo l'introduzione dei suoi primi Smart TV con Fire TV integrata nel 2022, TCL amplia l'offerta con la nuova Serie SF5 con schermi di dimensioni più piccole, che si adattano a diversi tipi di ambienti. Disponibili nei formati da 32" e 40", i TV della Serie SF5 combinano risoluzione Full HD, supporto HDR e un design sottile e contemporaneo. Inoltre, l'integrazione con Fire TV dà accesso a un'ampia scelta di contenuti e controlli vocali tramite Alexa, tra cui quelli per la casa intelligente.

Vivi una qualità d'immagine eccezionale, con contrasti, colori e dettagli migliorati

Con i nuovi TV della Serie SF5 di TCL con Fire TV integrata, i clienti possono vivere un'esperienza visiva in Full HD con una risoluzione due volte maggiore (1920 x 1080 pixel) rispetto ai televisori HD tradizionali, per un'immagine più nitida e brillante.

Inoltre, la visione è ulteriormente migliorata grazie all'aggiunta della più recente tecnologia HDR. La mappatura dinamica dei toni ottimizza la qualità delle immagini, fotogramma per fotogramma, migliorando in modo intelligente la gamma di colori, la luminosità e il contrasto, per ottimizzare l'esperienza di intrattenimento .

Ampia scelta di contenuti

Gli Smart TV TCL con Fire TV integrata raccolgono nella schermata iniziale la TV live, i contenuti in streaming e le app. Includono anche il telecomando vocale Alexa, che consente di controllare il TV utilizzando la voce, per accedere a migliaia di canali, app e funzionalità, oltre a migliaia di film ed episodi televisivi.

Esperienza audio immersiva

Durante la visione di film, grazie alla tecnologia Dolby Audio™, gli utenti possono godere di un suono più nitido e ricco, per un intrattenimento più immersivo e realistico. Inoltre, con il DTS-HD sui DVD blu-ray e sulle piattaforme di streaming, i film non hanno mai avuto un suono migliore.

Le caratteristiche principali includono:

Disponibilità

I TV TCL della serie SF5 con Fire TV integrata sono disponibili nei formati da 32" e 40" a un prezzo suggerito di 199€ per il modello da 32" e 259€ per il 40".

Informazioni su TCL

TCL Electronics (1070.HK) è un'azienda di elettronica di consumo in rapida crescita e attore leader nell'industria globale dei TV. Fondata nel 1981, opera ad oggi in oltre 160 mercati a livello globale. Nel 2022 secondo OMDIA, TCL si è classificata al secondo posto nella classifica mondiale TV per quota di mercato. TCL è specializzata nella Ricerca e Sviluppo, e nella produzione di prodotti di elettronica di consumo che spaziano tra TV, audio ed elettrodomestici intelligenti.

