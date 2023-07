TCO Development e la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) puntano a sviluppare una certificazione di sostenibilità per le infrastrutture cloud

L'organizzazione dietro alla certificazione di sostenibilità leader nel mondo per i prodotti IT, TCO Development, e la Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), uniscono le loro forze per spingere ulteriormente i confini della sostenibilità e della trasparenza nelle infrastrutture cloud.

STOCCOLMA, 29 giugno 2023 /PRNewswire/ -- L'impatto ambientale dei servizi cloud e dei data center aumenta sempre più per il fatto che sempre più sistemi IT si spostano dai computer locali al cloud. Con l'aumento dei servizi che necessitano di notevoli risorse come l'IA, la domanda per la trasformazione digitale, di prodotti e servizi digitali e soluzioni sostenibili, continuerà a crescere.

La collaborazione tra TCO Development e SDIA è iniziata circa un anno fa per promuovere il progresso verso soluzioni per data center più sostenibili. Oggi questo rapporto si è rafforzato. L'obiettivo è sviluppare nuovi criteri per le infrastrutture cloud nell'ambito di TCO Certified, comprendenti le migliori pratiche di sostenibilità per data center, e stabilendo lo standard per risorse digitali trasparenti e più sostenibili.

"TCO Development da 30 anni lavora per rendere i prodotti IT più sostenibili. Estendendo l'ambito della certificazione ai servizi, riusciremo a promuovere la sostenibilità in una più ampia gamma di settori e a spingere i fornitori di servizi ad adottare pratiche più sostenibili", afferma Andreas Nobell, Responsabile dello sviluppo presso TCO Development.

"Ridurre l'impatto ambientale dell'IT è una priorità strategica per le organizzazioni a livello globale. Man mano che sempre più organizzazioni abbandonano la generazione di risorse digitali proprie, passando dalle infrastrutture IT on-premise al procurement di risorse digitali da fornitori esterni, garantire la sostenibilità ambientale e sociale è fondamentale", afferma Max Schulze, CEO di SDIA.

TCO Development ha prodotti per data center certificati sin dal 2019. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Informazioni su TCO DevelopmentTCO Development è l'organizzazione dietro la certificazione di sostenibilità TCO Certified. Il nostro obiettivo è fare in modo che tutti i prodotti IT abbiano un ciclo di vita sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. I criteri scientifici e la verifica indipendente della conformità ci aiutano a monitorare e ad accelerare i progressi nel corso del tempo.

Fondata nel 2019, la SDIA è una rete no-profit di oltre 100 organizzazioni che collaborano per costruire un'economia digitale sostenibile. Allinea tutti i soggetti interessati all'interno dell'ecosistema digitale, dall'industria ai governi, dai fornitori ai consumatori, per realizzare la propria Roadmap per un'infrastruttura digitale sostenibile entro il 2030.

