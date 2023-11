Ugreen dà il via alle vendite di Black Friday e Cyber Monday, con offerte anticipate a partire dal 17 novembre

PECHINO, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen ha annunciato la campagna commerciale di Black Friday e Cyber Monday con offerte impareggiabili nella sua gamma completa di prodotti – da caricatori rapidi e versatili agli ultimi hubs– tutti progettati per aumentare sicurezza e produttività.

Dal 17 al 27 novembre, l'evento offre a cacciatori di affari e appassionati di tecnologia un'occasione unica per aggiornare i propri gadget e accessori con sconti fino al 40%. Gli undici giorni di vendite offrono ai clienti la possibilità di fare acquisti con enormi risparmi in tutta la gamma di prodotti Ugreen, compresi powerbank, caricatori, hub, e altri accessori elettronici, dispositivi audio. Quest'anno, lanciando l'annuale promozione invernale in anticipo rispetto alla data prevista, Ugreen offre ai clienti un accesso anticipato alle offerte più vantaggiose sui prodotti più desiderati, consentendo loro di acquistare i regali migliori per sé e i loro cari in tempo per le Feste.

Quest'anno, Ugreen ha potenziato il suo ultimo caricabatterie GaN PD a 5 porte da 300W, che supporta la ricarica rapida e migliorare il gioco di ricarica. Potente ma compatto, il caricatore ad alta efficienza è in grado di alimentare simultaneamente fino a 5 dispositivi, essendo dotato di 4 porte USB C e una porta USB A, che consente agli utenti di caricare dispositivi ad alto consumo energetico quali laptop, proiettori e speaker nel corso di lunghe riunioni.

Ecco alcune delle offerte Ugreen per il Black Friday e il Cyber Monday:Nexode 300W Caricatore GaN USB C 5 Porte a 199,99 euro140W Power Bank 25000mAh a 89,99 euro

Caricatore USB C 100W MagSafe a 125,99 euro

Hub USB C HDMI Ethernet a 29,99 euro

Gli sconti dei prodotti variano leggermente da un Paese all'altro. Per informazioni più dettagliate, visitare il negozio di Ugreen su Amazon all'indirizzo https://www.amazon.it/stores/UGREEN/RegalodiAutunno/page/64243246-875B-4F11-933A-8AEB8984EBD2o lo store ufficiale all'indirizzo https://eu.ugreen.com/pages/black-friday-cyber-monday.

