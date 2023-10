Ugreen svela le soluzioni di alimentazione e l'archiviazione dei dati personali al Gitex Trade Show degli Emirati Arabi Uniti.

PECHINO, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Ugreen, leader nel settore della ricarica per elettronica e accessori, sta ampliando la propria competenza col lancio del caricabatterie da tavolo GaN 300 W, del dispositivo di archiviazione collegata alla rete Ugreen (ACR) e della centrale elettrica portatile PowerRoam da 2200 W.

Ugreen ha dato voce al suo impegno nei confronti dell'energia più verde e rinnovabile con le recenti versioni delle centrali elettriche PowerRoam da 600 e 1200 watt. Con queste entrate nel settore dell'alimentazione portatile, Ugreen ha rapidamente capito che agli utenti sarebbe piaciuto poter fornire energia sostenibile agli elettrodomestici più grandi, magari persino alle abitazioni. In risposta, Ugreen sta svelando la centrale elettrica PowerRoam da 2200 W, un prodotto talmente potente da fare storia.

Per chi è alla ricerca di un modo meno esagerato di ricarica, Ugreen sta rilasciando il caricabatterie da tavolo GaN 300 W, uno dei più potenti caricatori USB-C a oggi presenti sul mercato. Vanta capacità di ricarica per un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente, con quattro porte USB-C e una USB-A. Inoltre, fornisce 140 watt dedicati di carica a una porta designata.

Nel tentativo di attrarre piccoli imprenditori, proprietari di case con telecamere di sicurezza e professionisti che hanno bisogno di condividere i file In modo sicuro tra colleghi, Ugreen sta rilasciando il proprio dispositivo diarchiviazione collegata alla rete (ACR). I dispositivi ACR di Ugreen consentono agli utenti di salvare grandi quantità di dati e documenti, condividere informazioni digitali tra i membri autorizzati e archiviare file video di sicurezza di grandi dimensioni a livello locale senza la necessità di piattaforme basate su cloud diterzi.

Citazioni aziendali

"Il nostro desiderio è fornire ai clienti un ecosistema completo per uffici. Che si tratti di collegare display HD, raggiungere velocità internet ottimali, collegare più periferiche o caricare tutti i dispositivi, vogliamo che i clienti sappiano che tutto è perfettamente connesso e funzionante." afferma Stephen Guo, direttore vendite per Ugreen. "Col lancio del caricabatterie da tavolo da 300 watt e degli ACR, Ugreen consoliderà ulteriormente la sua reputazione come scelta di punta per potenti prodotti di ricarica e dispositivi di lavoro che migliorino l'efficienza."

Passando alle soluzioni di alimentazione portatili, Stephen sottolinea che "vogliamo che la serie PowerRoam sia la risposta alle domande relative alle fonti energetiche sostenibili alternative fuori rete."

Informazioni su Ugreen

Fondata in F12012, Ugreen si è impegnata a costruire dispositivi elettronici di consumo e accessori con innovazioni tecnologiche di punta e a renderli accessibili ai consumatori di tutti i giorni. Ugreen è costantemente cresciuta fino a diventare un marchio affidabile con oltre 40 milioni di utenti in oltre 100 paesi in tutto il mondo.

Richieste dei media:

