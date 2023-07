WEMAX Amplia la Propria Presenza con l'Apertura del Negozio Amazon in Italia, Svelando le Offerte del Prime Day**

ROMA, 3 luglio 2023 /PRNewswire/ -- WEMAX, un leader nella fornitura di soluzioni innovative per la proiezione, è lieta di annunciare l'apertura del proprio negozio ufficiale su Amazon in Italia. Questa strategica iniziativa permette ai clienti italiani di accedere comodamente ai prodotti all'avanguardia di WEMAX e di godere di vantaggi esclusivi, tra cui eccezionali sconti durante il prossimo evento del Prime Day, con risparmi superiori al 20%.

Scopri il negozio Amazon di WEMAX in Italia e approfitta delle offerte esclusive del Prime Day visitando: [Negozio Amazon WEMAX Italia].

Guardando al futuro del 2023, WEMAX si impegna a migliorare l'esperienza con i proiettori concentrando gli sforzi sullo sviluppo di accessori correlati. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un centro commerciale completo per tutti i loro bisogni di proiezione, fornendo una vasta gamma di proiettori e periferiche.

Vivi l'eccezionale qualità del Pacchetto Stellare di WEMAX, fortemente raccomandato per i clienti italiani. Questo prodotto, disponibile su Amazon, è il [Proiettore Laser Video WEMAX Nova con Telecomando]. Offre straordinarie caratteristiche e regala un'esperienza di visione coinvolgente che cattura l'attenzione del pubblico.

WEMAX continua a essere leader nel settore fornendo soluzioni innovative per la proiezione, e l'ampliamento della nostra presenza in Italia attraverso il negozio Amazon sottolinea il nostro impegno per la soddisfazione e l'accessibilità dei clienti.

Per gli ultimi aggiornamenti e ulteriori informazioni, visita il sito web ufficiale di WEMAX all'indirizzo wemax.com.

Tao Una, marketing@wemax.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2145286/image_5018430_40436527.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/wemax-amplia-la-propria-presenza-con-lapertura-del-negozio-amazon-in-italia-svelando-le-offerte-del-prime-day-301868272.html