WMF Awards: assegnati sul Mainstage i riconoscimenti dedicati all’impatto sociale e all’innovazione. Tra i premiati del 2023 anche Manuel Castells e Clelia Piperno

Sul Mainstage del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale, sono stati consegnati i WMF Awards, riconoscimenti dedicati all’innovazione e all’impatto sociale che ogni anno premiano un ventaglio di personalità e progetti che aspirano a costruire un futuro migliore.

Tra i premiati della tre giorni anche Manuel Castells, Clelia Piperno, il Direttore della Polizia Postale Ivano Gabrielli e i progetti di realtà come Netsons e SACE. Premiate anche le cooperative agricole braccianti del territorio Ravennate per l’atto di generosità mostrato nel far allagare i propri campi per salvare Ravenna e il territorio circostante dall'emergenza alluvione avvenuta a maggio 2023.

Bologna, 05/07/2023. Durante l’undicesima edizione del WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale svoltasi presso la Fiera di Rimini, che ha radunato - dal 15 al 17 giugno scorsi - oltre 60.000 presenze, più di 670 espositori e 2.000 tra startup e investitori, sono stati consegnati i WMF Awards, riconoscimenti che celebrano personalità e progetti di forte impatto nel campo dell’innovazione tecnologica e sociale.

I vari momenti di consegna degli Awards, che hanno avuto luogo sul Mainstage, sono stati condotti da Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore del WMF, accompagnato dalle varie personalità che lo hanno affiancato durante la tre giorni, tra cui Alice Mangione, I Sansoni, Diletta Leotta, I Casa Surace e Laura Barriales.

“Il WMF, in quanto piattaforma di costruzione del Futuro, ha il compito di mettere in comunicazione personalità e progetti in grado di fornire un impatto concreto nella creazione di un domani migliore, condiviso e sostenibile” spiega Cosmano Lombardo “consegnare i WMF Awards significa riconoscere e dare spazio a chi, con il proprio lavoro ed impegno quotidiano, ha abbracciato le nostre stesse linee valoriali, che comprendono inclusività, innovazione, giustizia ed uguaglianza, il tutto espresso attraverso un utilizzo sapiente e consapevole dell’innovazione tecnologica.”

Tra i premiati Manuel Castells, Clelia Piperno e le cooperative agricole braccianti del territorio Ravennate

Giovedì 15 giugno, Manuel Castells, sociologo e politico spagnolo naturalizzato statunitense, è stato premiato con l’Award Social Innovation. Tra i più importanti analisti della rivoluzione digitale che ha investito le dinamiche individuali, sociali e lavorative a livello mondiale, e oggi professore di Comunicazione all'ACC presso l'University of Southern California, Castells ha inoltre approfondito le trasformazioni della società con un prezioso talk sul Mainstage: The Digitalization of Society: Trends and Challenges.

Sempre nel corso della prima giornata del WMF, è stato premiato anche Luca Leoni, CEO di Show Reel Media Group con l’Award Creator Economy & New Media, per l’impegno nel supportare, arricchire e favorire lo sviluppo consapevole ed etico di questo settore, attraverso il lavoro di talent impegnati in progetti di comunicazione e impegno sociale, oltre che al deciso commitment nell'individuare, per questo mercato, un riconoscimento istituzionale e un quadro di riferimento stabile.

Uno dei temi che ha attraversato trasversalmente tutto il Festival, è stato sicuramente quello dell’AI generativa. Clelia Piperno, CEO del Babylonian Talmud Translation Project, ha ricevuto l’Award AI for Culture Heritage & Human Rights grazie al suo impegno nello studio innovativo del patrimonio culturale tramite gli strumenti digitali e in particolare l’AI per combattere ogni forma di discriminazione e razzismo.

Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, è stato invece omaggiato dell'Award Cybersecurity and Data Protection per il lavoro delle forze dell’ordine nella lotta al cybercrime e nella protezione dei dati per la sicurezza nazionale.

Durante le tre giornate del WMF, sono stati premiati anche numerosi progetti che si sono distinti in vari settori per la loro portata innovativa e il loro impatto sociale.

SACE si è aggiudicata l’Award Women's Empowerment for Entrepreneurship, grazie al progetto di formazione e supporto all'imprenditorialità femminile "Women in Export - Obiettivo Sud", promosso in partnership con Microsoft, UPS e Università Federico II di Napoli. Il tema dell’empowerment femminile rappresenta un pilastro della sua offerta formativa, condiviso pienamente anche dal WMF: ad un anno dalla nascita della sua community, SACE ha lanciato questo percorso formativo specialistico e gratuito, pensato con l’obiettivo di valorizzare il capitale intellettuale femminile delle imprese meridionali, rafforzando le competenze tecnico-manageriali, con un focus particolare sulle tematiche dell’innovazione sostenibile, dell’internazionalizzazione e della leadership di impresa.

RES Freedata, Digital & Consulting Agency che si occupa dell'ideazione e dello sviluppo di strategie di Digital e Social Media Marketing, è stata premiata con il WMF Award Digital Transformation & Communication per il progetto di digital transformation realizzato per il settore marketing di IPI S.p.a, realtà operante nel settore immobiliare, e per la messa a punto di soluzioni innovative per un settore, quello del real estate, tendenzialmente restio alle nuove forme di digital marketing.

Tempocasa, grazie ai nuovi canali digitali di lead acquisition, è stata in grado di dar vita ad una campagna innovativa per individuare talent e nuove risorse da integrare nel proprio team di lavoro, dando spazio alle nuove generazioni. Con la collaborazione di Fantacalcio.it, Tempocasa ha sviluppato una campagna multimediale, riuscendo ad amplificare la propria strategia innovativa di recruitment. Per questo suo approccio e visione innovativa, è stata premiata con l’Award Multimedia Campaign for Talent Acquisition.

L’Award Brand Marketing Campaign è stato invece consegnato a Netsons che, con l'obiettivo di diffondere il proprio brand a livello nazionale, ha rivoluzionato le regole dell'influencer marketing, coinvolgendo Rocco Siffredi, storico volto del media broadcast lontano dalle logiche del digitale e delle nuove tecnologie, e trasformandolo in un NERD. Netsons ha accettato una sfida molto complessa, riuscendo, però, a trovare una nuova chiave per raccontare efficacemente i propri servizi e le proprie attività, con un linguaggio tecnico, ma allo stesso tempo ironico e coinvolgente.

Grazie al suo impegno verso la sostenibilità Aworld - piattaforma ufficiale che sostiene la campagna ACTNOW delle Nazioni Unite - ha ricevuto l’Award Sustainability and Social Impact. Inoltre, Aworld ha messo in mostra il proprio impegno verso la costruzione di una società più sostenibile anche all'interno del WMF, lanciando una challenge per costruire una foresta in collaborazione con Treedom.

Infine, Legacoop, associazione di rappresentanza delle cooperative italiane, ha premiato in continuità con gli obiettivi e la mission che animano il suo operato, alcune cooperative agricole braccianti del territorio Ravennate (CAB Terra – Ravenna; CAB Massari – Conselice; CAB Bagnacavallo e Faenza - Bagnacavallo e Faenza; Agrisfera – Ravenna; CAB Campiano – Ravenna; CAB Fusignano – Fusignano; CAB Comprensorio Cervese – Cervia) per l’atto di generosità mostrato nel far allagare i propri campi per salvare Ravenna e il territorio circostante dall'emergenza alluvione avvenuta a maggio 2023. Legacoop e WMF hanno consegnato l’Award Social Commitment & Cooperation, sul palco del Mainstage.

