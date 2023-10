ZTE apre la strada a una "fiorente digitalizzazione della banda larga" al Broadband User Congress 2023

CITTÀ DEL MESSICO, 31 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha dato il via oggi al Broadband User Congress 2023 a Città del Messico, Messico.

ZTE ha ospitato il Broadband User Congress con il tema "Thriving Broadband Digitalization" dal 17 al 18 ottobre 2023. Illustri leader di pensiero, partner del settore, analisti di primo piano di IFT, ATIM, GSMA, GlobalData e operatori di primo livello, tra gli altri, hanno partecipato all'evento per condividere le loro intuizioni chiave. Questo evento di due giorni ha attirato oltre 400 partecipanti da quasi 100 aziende e ha visto la partecipazione di più di 50 relatori che hanno discusso argomenti come le tendenze di sviluppo delle telecomunicazioni e della banda larga, l'ecosistema della banda larga, la tecnologia Wi-Fi, i casi d'uso della banda larga e altro ancora.

"Negli ultimi due decenni, ZTE ha collaborato con gli operatori di telecomunicazioni dell'America Latina. I nostri investimenti a lungo termine e l'innovazione nella tecnologia di base ci hanno fatto guadagnare la fiducia dei clienti", ha sottolineato Peng Aiguang, Senior Vice President di ZTE. "Insieme, intraprendiamo un viaggio straordinario verso una nuova era, un futuro di evoluzione infinita".

Durante l'evento, ZTE ha presentato le sue soluzioni di produzione all'avanguardia su quattro temi principali. In primo luogo, hanno discusso l'accelerazione dell'evoluzione FTTx con un aggiornamento XGS-PON, la migrazione da HFC a fibra e l'ODN leggero e visibile. In secondo luogo, si sono concentrati sull'innovazione dei servizi domestici con una tecnologia Wi-Fi 6 matura, la trasformazione del video IP che copre tutti gli scenari applicativi, un ecosistema Android TV migliorato e la piattaforma SCP per una gestione comoda. Il terzo tema ha affrontato l'avanzamento della modernizzazione dei trasporti con FMC e una rete IP orientata al 5G, insieme all'OTN All-Scenario. Infine, l'evento ha posto l'accento sul potenziamento della connettività aziendale con soluzioni FTTR-B per tutte le scale di imprese, il trasporto orientato al ToB e le reti di data center.

Sfruttando l'ampia storia di collaborazione con i clienti latinoamericani e la profonda conoscenza delle esigenze delle telco, la strategia di rete a banda larga di ZTE si concentra sulla costruzione di reti di nuova generazione completamente ottiche. Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza di servizio migliore a individui, famiglie e organizzazioni in tutta la regione.

Ad oggi, ZTE ha mantenuto comodamente la posizione numero 1 sia per le spedizioni di CPE PON che di CPE DSL, con i suoi ONT PON classificati come "Leader" nell'ultimo rapporto di valutazione FTTP di GlobalData. Le spedizioni di dispositivi CPE di ZTE hanno superato i 540 milioni di unità a livello globale e l'azienda è anche leader nel mercato globale degli STB IP, oltre a essere il principale fornitore di STB Android TV a livello mondiale.

Inoltre, vengono presentati insieme server ad alte prestazioni, soluzioni wireless e di alimentazione tipiche.

Durante l'evento si è svolto con successo anche lo ZTE Global Services Ecosystem Forum. Il forum ha riunito partner chiave ed esperti del settore di quasi 30 aziende e organizzazioni delle regioni europee e americane. I partecipanti si sono confrontati e hanno condiviso le loro conoscenze sulle tendenze, le soluzioni e i casi di studio relativi ai servizi di rete digitali e intelligenti, sotto il tema "Ultimate Service for a Win-Win Future".

ZTE contribuisce a connettere il mondo con un'innovazione continua per un futuro migliore. L'azienda fornisce tecnologie innovative e soluzioni integrate; il suo portafoglio comprende tutte le serie di servizi di telecomunicazione wireless, wireline, dispositivi e professionali. Servendo oltre un quarto della popolazione mondiale, ZTE si dedica alla creazione di un ecosistema digitale e intelligente, consentendo la connettività e la fiducia ovunque. ZTE è quotata in borsa sia sulla Borsa di Hong Kong che di Shenzhen. www.zte.com.cn/global

