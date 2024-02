IFCO annuncia l'acquisizione strategica di BEPCO, leader di mercato nel settore degli imballaggi riutilizzabili per carne e prodotti lattiero-caseari nei Paesi Baltici

MONACODI BAVIERA, Germania, 20 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- IFCO, leader mondiale nella fornitura di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC), annuncia l'acquisizione di BEPCO, un'affermata società di pooling di imballaggi riutilizzabili con sede a Tallinn, in Estonia. BEPCO gestisce un fiorente pool di casse per carne e latticini nei Paesi Baltici. L'acquisizione di BEPCO consente ad IFCO di espandere la propria presenza sul mercato e di diversificare il proprio portafoglio di prodotti nella regione .

Unendo le forze con BEPCO, IFCO mira a sfruttare l'esperienza, le risorse e le capacità tecnologiche combinate di entrambe le organizzazioni per offrire un valore aggiunto ai clienti. Insieme, le due aziende saranno posizionate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti nei Paesi Baltici.

"Questa partnership strategica ci consente di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti sfruttando i punti di forza di entrambe le organizzazioni. IFCO e BEPCO condividono un forte impegno per l'innovazione e la sostenibilità. Insieme, continueremo ad innovare, promuovere la sostenibilità e fornire le soluzioni di imballaggio di alta qualità che i nostri clienti si aspettano", spiega Michael Pooley, CEO di IFCO.

"Con l'ingresso di BEPCO nella famiglia IFCO, siamo strategicamente ben posizionati per il futuro. Sono fiducioso che questa collaborazione porterà vantaggi significativi per i nostri clienti, dipendenti e stakeholder. Unendo le nostre competenze, non vediamo l'ora di contribuire ad un futuro più sostenibile e un approccio incentrato sul cliente. Insieme, faremo progredire lo sviluppo tecnologico delle soluzioni di pooling, amplieremo la nostra presenza geografica ed eleveremo la catena di approvvigionamento a un livello superiore", afferma Margus Ärm, CEO di BEPCO.

[IC2] BEPCO continuerà ad operare con il proprio marchio nella regione. Ciononostante, i clienti di BEPCOpotranno beneficiare della lunga esperienza globale di IFCO nella fornitura di imballaggi riutilizzabili in un modello di economia circolare sostenibile. La fusione di BEPCO e IFCO unirà le migliori competenze operative locali e globali, fornendo una migliore esperienza al cliente e supporto finanziario per far progredire il business.

Informazioni su IFCO

IFCO è il principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi, al servizio di clienti in 50+ paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 380 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) in tutto il mondo, che vengono utilizzati ogni anno per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri articoli dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari. Gli RPC IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento degli alimenti freschi proteggendone la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l'impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Segui IFCO su LinkedIn @IFCO SISTEMS

Informazioni su BEPCO

BEPCO è leader di mercato per il pooling e il noleggio per carne e prodotti lattiero-caseari nella regione baltica. L'azienda è stata fondata nel 2010 e da allora ha sviluppato attività transfrontaliere in Estonia, Lettonia e Lituania. BEPCO ha la missione di fornire servizi di imballaggio e trasporto riutilizzabili universali, innovativi ed efficienti che possano essere utilizzati nella catena di approvvigionamento circolare per tutte le categorie di prodotti. Per saperne di più: http://www.bepco.ee/ | Segui BEPCO su LinkedIn: @Bepco

