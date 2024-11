Il Fondo di Protezione di Bitget raggiunge il valore medio di $424 milioni, in aumento del 40% rispetto all'investimento iniziale

VICTORIA, Seychelles, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato la valutazione aggiornata del suo Fondo di Protezione per il mese di ottobre 2024. Il fondo, che costituisce una tutela essenziale per l'exchange, è indice delle misure che la piattaforma sta adottando per proteggere gli asset degli utenti e mantenere la stabilità finanziaria. Per tutto il mese di ottobre, il Fondo di Protezione ha mostrato una notevole resilienza, con una valutazione massima registrata che ha raggiunto i $473 milioni il 30 ottobre. La media mensile è stata di $424 milioni, mentre il valore più basso del fondo è stato osservato l'11 ottobre a $391 milioni.

Il Fondo di Protezione di Bitget è stato lanciato nel 2022 con un valore iniziale di $300 milioni. L'obiettivo è quello di offrire un livello di sicurezza aggiuntivo agli utenti che operano sul mercato delle crypto. Questa iniziativa è stata concepita per fornire un supporto finanziario coerente e trasparente che protegga gli asset digitali degli utenti, indipendentemente dalle dinamiche di mercato. Fin dagli esordi, Bitget ha fatto in modo che il Fondo di Protezione rimanesse costantemente ben al di sopra del suo valore iniziale, consolidando la stabilità finanziaria della piattaforma e l'impegno nei confronti di un ambiente di trading sicuro.

Oltre al Fondo di Protezione, Bitget ha implementato una Proof of Reserves (PoR), un meccanismo che aggiunge un ulteriore livello di trasparenza alle operazioni. La Proof of Reserves viene aggiornata ogni mese e garantisce un rapporto di riserva di 1:1 con gli asset degli utenti. Gli utenti hanno così modo di verificare che i loro asset sono completamente garantiti. Di conseguenza, la fiducia nelle pratiche di gestione patrimoniale della piattaforma aumenta. La PoR è un elemento fondamentale del framework di sicurezza di Bitget, poiché offre agli utenti un registro trasparente e consultabile delle riserve di asset della piattaforma.

