IL GRUPPO ADECCO PROPORRÀ MARTINE FERLAND PER L'ELEZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA RIUNIONE GENERALE ANNUALE 2025

ZURIGO, 29 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Adecco annuncia che Martine Ferland, già Ceo e Presidente di Mercer, una società internazionale di servizi finanziari e per le risorse umane, sarà proposta per essere eletta al Consiglio di amministrazione nel corso della prossima Riunione generale annuale ordinaria.

Commenta Jean-Christophe Deslarzes, Presidente del Consiglio di amministrazione del Gruppo Adecco: "Siamo molto lieti di proporre Martine Ferland come nuovo membro del Consiglio di amministrazione. Nel corso della sua carriera Martine si è affermata ben presto come un leader globale nei settori dei servizi professionali e delle risorse umane ed è un'esperta molto ricercata in queste aree. Grazie alla sua lunga esperienza nel settore in cui operiamo, rafforzerà ulteriormente la competenza strategica e operativa del Consiglio di amministrazione".

Visualizza il comunicato stampa completo

Rapporti con gli investitoriinvestor.relations@adeccogroup.com+41 (0)44 878 88 88

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg