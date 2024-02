Il nuovo Centro per la sicurezza di Geotab fornisce informazioni predittive sugli incidenti, grazie all'AI generativa

Il Centro per la sicurezza è un modulo della suite MyGeotab orientato alla gestione dei rischi operativi di una flotta aziendale

ROMA, 23 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Nei primi sei mesi dello scorso anno, in Italia si sono verificati in media, ogni giorno, 437 incidenti stradali, con 7,6 morti e 588 feriti (stime ACI-ISTAT). Di questi, molti hanno visto coinvolti veicoli commerciali comportando, per le aziende, impatti significativi in termini di reputazione, danni alla proprietà, produttività, lesioni e spese legali. Al fine di proteggere gli autisti ed evitare ripercussioni negative, le flotte commerciali hanno iniziato spontaneamente ad adottare misure tecnologiche guidate dai dati per contrastare la guida non sicura e scongiurare il verificarsi di incidenti. Geotab – leader globale nell'ambito della tecnologia per i veicoli connessi, ha lavorato a stretto contatto con le flotte per affrontare le continue sfide in materia di sicurezza e oggi annuncia la generazione di nuovi strumenti per la sicurezza delle flotte guidata dalla data intelligence, analisi predittive sulle collisioni e intelligenza artificiale.

Il Centro per la sicurezza, disponibile all'interno della piattaforma MyGeotab, integra uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che lo rende un vero e proprio 'centro di eccellenza' per la sicurezza. In questo modo i responsabili della flotta e della sicurezza possono infatti facilmente individuare e gestire i rischi legati alle prestazioni dei veicoli, guadagnando tempo da dedicare alla formazione degli autisti e concentrandosi sulle decisioni operative da prendere in base ai dati e agli approfondimenti, sull'analisi predittiva degli incidenti e sul confronto con altre flotte di pari livello. Questa gestione ottimizzata è possibile grazie agli strumenti di sicurezza offerti da Geotab, che includono report sugli eventi di rischio, schede di valutazione della sicurezza, immagini video delle dash cam, tracciabilità degli asset, oltre a tool specifici come Active Insights, Geotab Data Connector (GDC), SDK e le soluzioni di gestione del rischio presenti nel Geotab Marketplace.

"Siamo consapevoli della gravità dei problemi di sicurezza nel settore dei trasporti e ci stiamo muovendo attivamente per contenerli, sfruttando la potenza dei dati di qualità e dell'intelligenza artificiale. Con il Centro per la sicurezza non ci limitiamo a fornire visibilità sui rischi, ma aiutiamo anche le aziende a prevederli e prevenirli", dichiara Sabina Martin, Vice President Product Management di Geotab. "I nostri approfondimenti analitici sui potenziali incidenti consentono ai nostri clienti di prendere decisioni informate, aiutandoli a trasformare il proprio modo di gestire la sicurezza e, in ultima analisi, contribuire a rendere le strade più sicure per tutti".

Nell'ambito dell'evento Connect 2024, Geotab presenta anche la Funzione di rilevamento delle collisioni avanzata

come parte della sua suite di strumenti di sicurezza per il 2024. Questa funzione consentirà alle flotte di monitorare sia gli incidenti maggiori che quelli minori, aumentando la precisione e l'accuratezza del rilevamento.

"In un mondo guidato dai dati, l'immediatezza e la precisione delle informazioni sono fondamentali. I nostri nuovi moduli specializzati, tra cui il Centro per la sicurezza, rappresentano la naturale evoluzione del nostro impegno nel fornire, in modo semplice ed efficiente, informazioni realmente utili", ha commentato Franco Viganò, Director, Strategic Channel & Italy Country Manager di Geotab.

Il Centro per la sicurezza è solo uno dei nuovi moduli funzionali che verranno integrati in MyGeotab nel corso del 2024 e che utilizzano l'intelligenza artificiale e la data intelligence per fornire ai clienti un accesso agli approfondimenti analitici più rapido.

Geotab

Geotab è leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, con oltre 50.000 clienti in 160 Paesi che utilizzano la nostra tecnologia per il monitoraggio e la gestione ottimizzata delle flotte. Siamo un'azienda che da più di 20 anni investe in ricerca, sviluppo e innovazione per consentire a partner e clienti, tra cui aziende Fortune 500 e organizzazioni del settore pubblico, di trasformare le proprie flotte. Con oltre 4 milioni di attivazioni, elaboriamo più di 75 miliardi di dati al giorno per dare ai clienti la possibilità di prendere decisioni migliori, aumentare la produttività, avere flotte più sicure e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La piattaforma flessibile e aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di soluzioni di terze parti su misura per ogni esigenza. Grazie a un team composto dai migliori data scientist ed esperti di IA del settore, Geotab sfrutta appieno il potenziale dei dati per una migliore analisi predittiva e in tempo reale, così da affrontare le sfide di oggi e di domani. Per saperne di più, visita il sito ufficiale, il blog di Geotab e seguici su Twitter e su LinkedIn.

