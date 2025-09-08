Il portafoglio VARTA ampliato migliora la copertura delle batterie a bassa tensione per i veicoli moderni

HANOVER, Germania, 8 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Con il suo nuovo portafoglio di prodotti automobilistici, VARTA dimostra la sua capacità di plasmare il futuro aggiungendo diversi nuovi tipi al portafoglio: l'H3/L0 – VARTA AGM e l'H9/L6 – VARTA EFB per auto. Per i veicoli commerciali pesanti, Clarios ha aggiunto al portafoglio VARTA Promotive un contenitore di dimensione A nella tecnologia EFB . La dimensione B nella tecnologia AGM seguirà verso la fine dell'anno.

Il mercato automobilistico è attualmente a un bivio: le vendite di veicoli completamente elettrici sono inferiori alle previsioni, mentre i veicoli con motori a combustione, nonché i modelli ibridi e plug-in ibridi, continuano a mantenere la loro quota di mercato. Indipendentemente dal tipo di motore, le batterie VARTA AGM supportano in modo affidabile i motori in evoluzione con prestazioni a bassa tensione robuste, inclusa una maggiore efficienza energetica e una durata estesa.

Clarios, leader globale nelle soluzioni di batterie a bassa tensione e proprietario del marchio VARTA nel settore automobilistico, è il principale fornitore di apparecchiature originali (OEM) per tutti i principali marchi. Circa il 60% di tutti i nuovi veicoli (inclusi gli xEV) in Europa è dotato di una batteria Clarios. Il portafoglio VARTA, sviluppato in collaborazione con importanti partner OEM, copre il 99% del mercato. I continui progressi per espandere la gamma assicurano che la copertura del mercato sia ulteriormente migliorata.

Le nuove batterie EFB H9 e AGM H3 supporteranno meglio i sistemi start-stop, ibridi ed EV, poiché questi tipi offrono prestazioni superiori in condizioni difficili, per garantire che i nuovi veicoli funzionino in modo efficiente e affidabile.

Il segmento dei camion è ancora dominato dal motore a combustione interna, sebbene il camion elettrico sia in crescita. Le batterie VARTA AGM continuano a essere la scelta preferita per entrambi i tipi di motore. Con la tecnologia AGM, queste batterie stanno rivoluzionando l'industria dei camion riducendo i tempi di inattività, abbassando così i costi, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. TÜV Nord ha recentemente dimostrato significativi guadagni di efficienza delle batterie AGM rispetto alle batterie SHD. Le batterie AGM consentono di ridurre il tempo di inattività del 73%, risultando in notevoli risparmi di carburante. Nel corso di 50 fine settimana, questi risparmi ammontano a:

Nei veicoli commerciali completamente elettrici, le batterie AGM svolgono un ruolo fondamentale nel supportare l'architettura elettrica di bordo a bassa tensione. Il sistema di bordo a 24 volt rimane un componente essenziale che si integra perfettamente nella nuova ondata di veicoli elettrici. Le batterie a bassa tensione alimentano il sistema elettrico del veicolo, garantendo che funzioni come l'illuminazione, la frenata, lo sterzo e i sistemi della cabina funzionino correttamente anche in caso di guasto del sistema ad alta tensione. Le batterie AGM cariche sono un prerequisito per l'avvio del motore elettrico.

Con le nuove batterie introdotte, VARTA amplia ulteriormente la sua serie di lanci di prodotti di quest'anno. In primavera, l'azienda ha presentato le nuove batterie EFB H9 e AGM H3 per il segmento delle auto. Allo stesso tempo, ha ampliato la sua gamma ProMotive nel settore dei veicoli commerciali con l'EFB A-Type, specificamente progettato per supportare i moderni sistemi a bassa tensione nei camion e nei veicoli commerciali. Il nuovo AGM B-Type segue lo stesso approccio progettuale e ottimizzerà ulteriormente le prestazioni e l'affidabilità.

