Il rasaerba S4 LiDAR di Sunseeker Robotics vince il CES Innovation Award® 2026

SHANGHAI, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics annuncia che il suo rasaerba a batteria S4 con LiDAR ha vinto il CES Innovation Award® 2026. L'S4 è il primo rasaerba a ricevere questo prestigioso riconoscimento negli ultimi tre anni. Il programma CES Innovation Awards® 2026 Honoree ha ricevuto un numero record di candidature: oltre 3.600. Questo annuncio arriva in vista del CES® 2026, il principale evento tecnologico al mondo, che si terrà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas, Nevada.

Il prestigioso programma CES Innovation Awards, di proprietà e organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA)®, è un concorso annuale che premia l'eccellenza nel design e nell'ingegneria in 36 categorie di prodotti tecnologici. Una giuria di esperti del settore, composta da rappresentanti dei media, designer, ingegneri e altri professionisti, ha valutato i lavori presentati.

Il Sunseeker S4 è un rasaerba robotizzato completamente autonomo e senza fili, progettato per prati fino a 1.000 m². È dotato del sistema AllSense™ 3D Sensing, che combina un sensore LiDAR a 360° e una telecamera basata sull'intelligenza artificiale per una mappatura accurata al centimetro e il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Progettato per una facile installazione, l'S4 elimina la necessità di cavi perimetrali o antenne esterne grazie alla funzione "Drop to Go" e supporta la memoria a doppia mappa per la gestione di più aree del prato. I suoi algoritmi avanzati di pianificazione del percorso ottimizzano la copertura di taglio e riducono i tempi, mentre la modalità di bordatura garantisce un taglio preciso anche lungo i bordi irregolari. La trazione posteriore a due ruote motrici dell'S4 gli consente di superare pendenze fino al 42% (22°), mentre i sensori integrati di pioggia e di elevazione migliorano la sicurezza operativa in diverse condizioni. Sunseeker S4 è progettato per muoversi con facilità anche su prati complessi, combinando navigazione intelligente, adattabilità e un processo di configurazione semplificato per una cura del prato precisa e a bassa manutenzione.

"Siamo onorati che il rasaerba a batteria Sunseeker S4 abbia ricevuto il CES Innovation Award", ha dichiarato Terry Ma, CEO di Sunseeker Robotics. "Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative e intelligenti che rendano la cura del prato più semplice ed efficiente per i nostri clienti."

Informazioni su Sunseeker RoboticsFondata nel 2009, Sunseeker è leader mondiale nella cura intelligente del prato, che unisce perfettamente tradizione e tecnologia all'avanguardia per offrire soluzioni efficienti e intuitive. L'azienda ha ottenuto riconoscimenti di settore per la sua rivoluzionaria prima generazione di rasaerba robotizzati a batteria (2019-2023), stabilendo nuovi standard nella manutenzione automatizzata del prato.

Informazioni su CES®Il CES è l'evento tecnologico più importante al mondo: il palcoscenico ideale per le tecnologie più innovative e gli innovatori globali. È il luogo in cui i più grandi marchi del mondo fanno affari e incontrano nuovi partner, e dove gli innovatori più brillanti sono al centro dell'attenzione. Organizzato e prodotto dalla Consumer Technology Association (CTA)®, il CES copre tutti gli aspetti del settore tecnologico. Il CES 2026 si terrà dal 6 al 9 gennaio 2026 a Las Vegas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816826/S4_CES_Innovation_Award_Honoree_2026.jpg

