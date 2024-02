Il Regno dell'Arabia Saudita svela Zarqa Al Yamama, la prima opera lirica araba

LONDRA, 22 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Zarqa Al Yamama, la prima opera lirica prodotta dalla Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo saudita, una delle 11 commissioni settoriali del Ministero della Cultura, è stata presentata a livello internazionale nel corso di un evento esclusivo nella storica Goldsmiths' Hall di Londra.

Zarqa Al Yamama, la prima opera lirica in arabo che verrà presentata in anteprima al pubblico a Riad nell'aprile 2024, vedrà la partecipazione di artisti formati localmente insieme ad artisti internazionali per raccontare la leggenda dell'eroina dotata del dono della preveggenza. I partecipanti all'evento londinese hanno potuto assistere a una presentazione speciale e un'anteprima musicale di quest'opera lirica, che ha mostrato una produzione teatrale all'avanguardia piena di ampi movimenti orchestrali e affascinanti esibizioni corali.

Riflettendo sul lancio internazionale di Zarqa Al Yamama, il Sultano Al-Bazie, CEO della Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo, ha aggiunto:

"Siamo orgogliosi di presentare la leggenda di Zarqa Al Yamama a Londra, riconosciuta in tutto il mondo come una delle più importanti città per le arti e la cultura internazionali, e siamo entusiasti di accogliere il pubblico globale a Riyadh questo aprile per la prima dell'Opera. Spettacoli come questi ispireranno lo sviluppo di produzioni ancora più spettacolari e la nascita di altre opere saudite da realizzare."

Il pubblico ha inoltre assistito a un'introduzione all'adattamento della leggenda di Zarqa Al Yamama dello scrittore e poeta saudita Saleh Zamanan, nonché a una presentazione della musica dell'opera da parte di Ivan Vukcevic, CEO dell'Opera Araba.

I membri principali del cast sono Dame Sarah Connolly, il mezzosoprano di fama mondiale che guida la produzione nel ruolo principale di Zarqa Al Yamama, così come i soprani Amelia Wawrzon e Sawsan Albahiti. Il pubblico è rimasto meravigliato dalla speciale esecuzione di Amelia e Sawsan della colonna sonora composta dal famoso Lee Bradshaw.

L'opera sarà eseguita dai Dresdner Sinfoniker acclamati a livello internazionale, guidati dal famoso direttore d'orchestra Pablo González, con l'accompagnamento vocale del Coro filarmonico ceco di Brno. Il regista di fama mondiale Daniele Finzi Pasca, produttore di eventi importanti come gli spettacoli del Cirque du Soleil e due cerimonie olimpiche invernali, ha ideato la splendida messa in scena e gli effetti speciali dell'opera.

Attraverso la produzione di opere come Zarqa Al Yamama, la Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo crea opportunità per gli artisti emergenti di mostrare i loro talenti a livello locale e internazionale, definisce uno standard per le produzioni future, promuove lo scambio culturale internazionale e rappresenta un passo importante nell'ulteriore sviluppo del settore dell'opera nel Regno.

