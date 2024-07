Il rivoluzionario Avinox Drive System di DJI vince il premio Eurobike 2024

Potenza ineguagliabile sui terreni con il nuovo marchio per mountain bike elettriche Amflow

FRANKFURT, Germany, 4 luglio 2024 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nel settore dei droni civili e nella tecnologia innovativa per fotocamere, ha presentato oggi, in occasione dell'Eurobike 2024, Avinox Drive System, l'innovativo sistema motore per e-bike che ridefinisce l'esperienza di guida delle mountain bike elettriche (eMTB). Il sistema Avinox fa il suo debutto all'Eurobike 2024 e viene premiato dalla giuria con il riconoscimento di "Vincitore" nella categoria Componenti. Questo segna l'ennesimo passo avanti di DJI verso nuove tecnologie, questa volta dedicate ai rider e pronte a offrire prestazioni solide, durature e intelligenti mai provate finora.

"Il DJI Avinox Drive System stabilisce nuovi standard nel mondo dell'E-MTB, impressionando per le sue prestazioni e l'integrazione innovativa dei singoli componenti. Dotato di 105 Nm di coppia e di una batteria da 800 Wh, è perfettamente adatto per le pedalate impegnative. La sua struttura leggera e funzionalità avanzate come sensori multipli, accoppiamento continuo, sei modalità di movimento, connettività LTE, touchscreen OLED e GPS per i registri delle corse garantiscono prestazioni impressionanti.

L'assistenza intelligente e la personalizzazione della corsa tramite un'app rendono il sistema un serio contendente rispetto ai consolidati sistemi di motori elettrici, affermando DJI Technology come un produttore che eccelle per innovazione e qualità", ha affermato la giuria dell'Eurobike Award 2024.

Gli Eurobike Award sono tra i premi più prestigiosi nel settore del ciclismo, in quanto riconoscono ai prodotti proposti l'innovazione, il design e la funzionalità nel settore delle biciclette e della mobilità del futuro. I premi vengono assegnati da un pannello indipendente di esperti provenienti dai settori del ciclismo, della mobilità e del design, per garantire un elevato livello di competenza e credibilità nel processo di selezione.

La giuria per l'edizione 2024 ha incluso la presenza di figure importanti, quali Sabine Spitz, campionessa mondiale e olimpica di mountain bike, e il Professor Dr.-Ing. Jörg Hübler, esperto di sistemi per macchine intelligenti. Le diverse esperienze e competenze dei membri della giuria garantiscono una valutazione a tutto tondo dei prodotti in concorso.

"Vincere il premio Eurobike nella categoria Best Components è un risultato significativo per DJI, essendo questo anche il nostro primo prodotto nel settore ciclistico. Questo non solo prova il valore di Avinox Drive System in ambito tecnologico, ma conferma anche la visione DJI di portare l'innovazione nel mercato delle biciclette elettriche. Il premio è una dimostrazione dell'impegno dell'azienda a superare i confini di ciò che è possibile nella tecnologia dedicata al settore del ciclismo", ha dichiarato Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI.

Avinox Drive System è ora disponibile come opzione sulla nuovissima Amflow PL, la prima mountain bike elettrica dotata di questa tecnologia rivoluzionaria. Amflow PL, con il suo design leggero e le prestazioni potenti, incarna ulteriormente il potenziale del sistema Avinox per ridefinire le funzionalità delle eMTB.

Potenza e precisione senza eguali

Il cuore di Avinox Drive System è l'unità motore, compatta e dalla trazione potente, che seppur con un peso di soli 2,52 kg1 è in grado di erogare una coppia di ben 105 N m1. Un concentrato di potenza in un corpo leggero, che assicura ai rider le capacità per dominare anche i terreni più ostili. L'innovativo cambio al mozzo planetario, con ingranaggi in polimero ad alte prestazioni, contribuisce a un eccezionale bilanciamento tra dimensioni, peso e potenza erogata, assicurando nel contempo un movimento straordinariamente silenzioso.

Assistenza intelligente ad ogni pedalata

Avinox è dotato dell'algoritmo DJI Smart-Assist, che sfrutta una tecnologia di fusione multisensoriale per adattare automaticamente il livello di assistenza in base alla resistenza sui pedali. I rider possono scegliere tra quattro modalità di pedalata assistita, Auto, Eco, Trail e Turbo, o anche attivare la modalità Boost per aumentare lo sprint quando necessario. Progettata per un'ampia adattabilità e per le lunghe distanze, la modalità Auto si avvale dell'uso di più sensori per regolare automaticamente e costantemente l'assistenza in base alla resistenza sui pedali. L'app Avinox consente un'ulteriore personalizzazione dei livelli e dei parametri di assistenza, garantendo un'esperienza di guida estremamente versatile.

Autonomia estesa e ricarica rapida

Il sistema Avinox offre due opzioni di batteria, da 600 Wh e 800 Wh, entrambe leggere e ad alta densità energetica per offrire più durata e prolungare l'avventura. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida GaN1, la batteria da 800 Wh può essere ricaricata dallo 0% al 75%1 in sole 1,5 ore1.

Connettività totale e sicurezza aumentata con l'app Avinox

Avinox vanta un display di controllo OLED a colori da 2 pollici, che funge da hub interattivo del sistema. Connettendo lo smartphone tramite l'app Avinox, i rider hanno l'accesso a una vasta gamma di funzioni, inclusa la protezione della bicicletta, la registrazione e condivisione dei dati di corsa e la regolazione dei parametri di assistenza, nonché la verifica dello stato della bici in tempo reale. Il sistema include, inoltre, due innovative unità di controllo remoto collegate tramite Bluetooth, per garantire più praticità e meno problemi con cavi sul manubrio.

Amflow PL: la prima mountain bike elettrica all-around integrata con DJI Avinox

Amflow PL è la prima eMTB all-around integrata con DJI Avinox Drive System per e-bike. Con peso ultraleggero, è più performante di una full-power in termini di potenza e autonomia della batteria. Il sistema motorizzato integrato DJI Avinox attinge a piene mani dalle tecnologie innovative di DJI nel software e nella struttura, offrendo una potenza di picco di 850 W (potenza nominale di 250 W) in un corpo ultraleggero da 19,2 Kg. Grazie al connubio senza eguali tra potenza, durata e prestazioni, Amflow PL con DJI Avinox mira a rivoluzionare l'esperienza di guida delle mountain bike elettriche.

Disponibilità

Per eventuali collaborazioni commerciali, si prega di contattare: sales.avinox@dji.com

Qualità certificata e supporto globale

I componenti di Avinox Drive System sono stati rigorosamente testati e certificati dagli enti riconosciuti TÜV SÜD, TÜV Rheinland e UL Solutions1. La rete di supporto DJI, con oltre 20 centri a livello globale, assicura ai rider un accesso rapido e tempestivo all'assistenza professionale.

1Tutti i dati sono stati testati in condizioni controllate. L'esperienza d'uso effettiva potrebbe variare. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla pagina del prodotto sul sito Web ufficiale di DJI.

A proposito di DJI

Dal 2006, DJI ha guidato il mondo con le sue innovazioni nella tecnologia dei droni civili, che hanno permesso alle persone comuni di prendere il volo per la prima volta, ai visionari di trasformare la loro immaginazione in realtà e ai professionisti di trasformare completamente il loro lavoro. Oggi, DJI cerca costantemente di costruire un mondo migliore promuovendo il progresso umano. Con una mentalità orientata alle soluzioni e una genuina curiosità, DJI ha ampliato le sue ambizioni in settori come il ciclismo, l'energia rinnovabile, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, il rilevamento e mappatura, e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che aggiungono valore alle vite delle persone di tutto il mondo in modo più profondo che mai.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454215/DJI_s_Revolutionary_Avinox_Drive_System_Wins_Eurobike_Award_2024.jpg

