Il Ruanda festeggia il completamento del progetto Smart Education e il lancio del DigiTruck

KIGALI, Ruanda, 6 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Huawei e il Ministero dell'istruzione del Ruanda hanno annunciato il completamento della prima fase del progetto Smart Education e il lancio il 3 ottobre di un nuovo progetto DigiTruck TECH4ALL di Huawei presso la Kagarama High School di Kigali il 3 ottobre.

I due progetti rappresentano l'impegno del Ruanda nella trasformazione digitale del settore dell'istruzione e nell'aggiornamento delle competenze digitali della popolazione ruandese.

"La celebrazione congiunta di oggi rappresenta più di una semplice cerimonia: è la testimonianza dell'impegno incrollabile del Ruanda verso un'istruzione inclusiva e basata sulla tecnologia. Queste iniziative rafforzano la cooperazione internazionale, promuovono l'equità digitale e favoriscono lo sviluppo nazionale sostenibile", ha affermato Joseph Nsengimana, Ministro dell'istruzione del Ruanda.

Il progetto Smart Education ha collegato 1.500 scuole al servizio Internet ad alta velocità, implementato due data center all'avanguardia e gettato le basi per una rete educativa dedicata a supportare l'insegnamento e l'apprendimento digitale in tutto il paese.

In linea con la Vision 2050 del Ruanda e la National Strategy for Transformation, questo progetto è concepito per sostenere la transizione del Ruanda verso un'economia basata sulla conoscenza competitiva a livello globale. Nel prossimo futuro, i vantaggi di questo progetto saranno ampliati per colmare ulteriormente il divario digitale e continuare a fornire a insegnanti e studenti tecnologie all'avanguardia.

Questo traguardo consentirà a circa 1,5 milioni di studenti in tutto il Ruanda, a Kigali e nelle comunità rurali remote, di accedere ora a risorse educative di alta qualità in modo paritario.

"Uno studente di Kigali può ora condividere le proprie conoscenze a distanza con coetanei di Rusizi. Ecco i reali impatti dell'inclusione digitale: colmare le distanze, abbattere le barriere e dare a ogni bambino la possibilità di sognare in grande", ha affermato Jin Jiqing, amministratore delegato di Huawei Technologies Rwanda.

Oltre al progetto Smart Education, Huawei e il Ministero delle ICT e dell'innovazione e il Ministero dell'istruzione del governo hanno lanciato il progetto DigiTruck per offrire formazione gratuita e personalizzata sulle competenze digitali alle comunità svantaggiate, con particolare attenzione ai giovani, alle ragazze e agli agricoltori che non frequentano la scuola. Dotato di computer portatili, accesso a Internet e dispositivi di apprendimento digitale, il DigiTruck è un'aula mobile alimentata a energia solare che può essere trasportata fino alle comunità più remote, con istruttori esperti a disposizione per garantire la formazione anche in aree prive di accesso a Internet o di alimentazione elettrica.

"Iniziative come DigiTruck rappresentano più della semplice tecnologia: sono una porta d'accesso alle opportunità, all'emancipazione e al futuro del Ruanda come economia basata sulla conoscenza", ha affermato Eraste Rurangwa, Segretario permanente del Ministero delle ICT e dell'innovazione del Ruanda.

In linea con l'obiettivo NST2 di formare 1 milione di cittadini alle competenze digitali, il DigiTruck attraverserà tutti i 30 distretti del Ruanda con l'obiettivo di offrire formazione a 5.000 ruandesi nell'arco di tre anni.

Ad oggi, i DigiTrucks TECH4ALL di Huawei hanno offerto formazione a oltre 17.000 persone in 7 paesi nell'ambito delle competenze digitali, come l'utilizzo di dispositivi e software per ufficio, la candidatura online per un lavoro, l'avvio di un'attività online e la codifica e la robotica.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789409/Students__teachers__and_officials_at_the_launch_event_800x500.jpg

