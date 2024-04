Il tasso di crescita del valore aggiunto dei primi dieci settori di Tai'an, in Cina, è balzato al primo posto nella provincia dello Shandong

TAI'AN, Cina, 11 aprile 2024/PRNewswire/ -- Il presente documento è una relazione a cura dell'Ufficio dello Shandong dell'Hong Kong Business Daily. Secondo i dati statistici, il tasso di crescita del valore aggiunto delle prime dieci industrie di Tai'an ha raggiunto quota 12% nel 2023, classificandosi al primo posto nella provincia dello Shandong e facendo registrare un massimo storico. Tra questi, il tasso di crescita del valore aggiunto di cinque settori, tra cui l'agricoltura moderna ed efficiente, la cultura e il turismo, l'industria leggera moderna e il tessile, i dispositivi di fascia alta e il comparto medico e sanitario, si è classificato tra le prime tre posizioni nella provincia dello Shandong.

I settori "Top Ten" per la trasformazione delle forze propulsive storiche e nuove nello Shandong includono industrie emergenti e potenziali, come la tecnologia informatica di nuova generazione, i dispositivi di fascia alta, le nuove energie e i nuovi materiali, oltre alle proficue attività tradizionali di Tai'an, come la chimica di fascia alta, l'industria leggera e tessile moderna, il turismo culturale e l'agricoltura moderna ed efficiente. Rappresentano una componente importante per lo sviluppo di nuove forze produttive e la realizzazione di un sistema industriale moderno.

Negli ultimi anni, Tai'an ha aderito alla promozione delle industrie "Top Ten" come leva importante per promuovere uno sviluppo verde, a basse emissioni di carbonio e di qualità elevata, promuovendo il miglioramento e il potenziamento dei comparti "Top Ten" e il rapido sviluppo di nuove tecnologie, industrie, formati e modelli. Nel 2023, il tasso di crescita del valore aggiunto delle "Quattro Nuove" economie ha raggiunto quota 11,7%, il valore aggiunto delle cinque industrie tradizionali è aumentato dell'11,6% su base annua, mentre il valore aggiunto dei cinque comparti emergenti è aumentato del 13,2% su base annua. Sono stati selezionati dieci cluster e 13 imprese come libreria di cluster "Formazione delle anatre selvatiche" delle industrie "Top Ten" e come principale libreria di aziende nella provincia dello Shandong, con dimensioni del cluster che superano i 350 miliardi di yuan.

Quest'anno la città di Tai'an si concentrerà particolarmente sulla linea principale della tecnologia che potenzia la nuova industrializzazione, rafforzerà la collaborazione per l'innovazione, aggregherà risorse per l'innovazione e migliorerà l'efficienza dell'innovazione grazie a un maggiore impegno, sfrutterà appieno il ruolo dell'innovazione aziendale come organismo principale, promuoverà l'integrazione organica della catena industriale, della catena del capitale, della catena del talento e della catena dell'innovazione, e promuoverà appieno la realizzazione di una città moderna e forte.

