iM Global Partner lancia il fondo Global Core Equity gestito da Richard Bernstein Advisors

PARIGI, 1 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- iM Global Partner (iMGP) ha annunciato il lancio del fondo iMGP Global Core Equity Fund, gestito dal suo partner Richard Bernstein Advisors (RBA), un rinomato specialista di asset allocation, con sede a New York.

L'iMGP Global Core Equity Fund si basa sull'attuale strategia azionaria globale di RBA, lanciata 14 anni fa. Attualmente ha un patrimonio in gestione di poco meno di 3 miliardi di dollari USA e ha dimostrato di essere popolare tra gli investitori istituzionali alla ricerca di un approccio azionario globale core attivo.

Il Fondo utilizza un approccio macro-driven, top-down, alla ricerca di una performance di lungo periodo corretta per il rischio. Guidato da temi di mercato che possono differire dal consenso, il Fondo cerca di individuare opportunità di investimento azionario potenzialmente trascurate in tutto il mondo.

Il Fondo è ampiamente diversificato, opportunistico e indipendente dagli stili, con un approccio che prevede di "andare ovunque, senza essere ovunque".

RBA gestisce le esposizioni sulla base di indicatori quantitativi e dell'analisi macroeconomica della società. Riequilibra il portafoglio secondo le necessità per riflettere le esposizioni di mercato e i parametri di rischio desiderati.

Richard Bernstein, CEO e CIO di Richard Bernstein Advisors, ha commentato: "Sulla base del nostro successo negli Stati Uniti, dove gestiamo quasi 15 miliardi di dollari di AUM, stiamo ora rendendo disponibile la nostra strategia Global Equity agli investitori al di fuori degli Stati Uniti, in una struttura UCITS. L'insolito panorama di mercato odierno richiede una significativa diversificazione tra i segmenti di mercato globali, perfettamente in linea con la nostra strategia. Siamo entusiasti di estendere questa opportunità agli investitori di tutto il mondo e di stringere nuove partnership per continuare il nostro successo."

Jamie Hammond, Deputy CEO - Head of International Distribution ha dichiarato: Se si considerano i settori azionari globali, è il blend globale a grande capitalizzazione che è sempre stato il più apprezzato dagli investitori. Questo nuovo fondo offre l'accesso all'esperienza di RBA nell'azionario globale di base in un formato UCITS e sarà strutturato in modo da investire direttamente nelle azioni sottostanti alla strategia azionaria globale dell'ETF, al fine di rivolgersi a una base di clienti più ampia.

