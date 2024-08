INDIAWOOD 2025: un quarto di secolo dedicato a guidare l'innovazione nella lavorazione del legno e degli arredi indiani

GREATER NOIDA, India, 31 luglio 2024 /PRNewswire/ -- INDIAWOOD 2025 si svolgerà presso l'India Expo Mart Limited (IEML), Greater Noida, dal 6 al 9 marzo 2025, per festeggiare 25 anni di crescita e innovazione nel settore della lavorazione del legno e del mobile in India.

Un viaggio di crescita e innovazione

Dalla sua creazione, avvenuta nel 2000, INDIAWOOD è cresciuta in maniera esponenziale, iniziando presso R.B.A.N.M.'s Grounds, per poi passare a Palace Grounds e giungere alla sede attuale, presso il Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) nel 2008. L'evento si è evoluto a ciclo continuo, rispecchiando la natura dinamica del settore. La prossima edizione ospiterà 600 espositori e, secondo le previsioni, richiamerà oltre 30.000 visitatori da 1.200 città, una cifra notevolmente superiore rispetto alle 294 città del 2002.

L'impatto sull'industria indiana della lavorazione del legno e del mobile

Nell'ultimo quarto di secolo, INDIAWOOD ha svolto un ruolo fondamentale nella trasformazione del settore. Promuovendo partnership internazionali, ha consentito ai produttori locali di adottare le migliori pratiche globali e di migliorare qualità e design dei prodotti. L'evento mette costantemente in mostra tecnologie all'avanguardia, fornendo approfondimenti sui trend emergenti che aiutano le aziende ad adattarsi alle richieste del mercato. "L'industria indiana dell'arredo sta attraversando una rapida crescita guidata da vari fattori, tra cui la sempre maggior preferenza degli abitanti delle città per mobili modulari e moderni, l'aumento dell'urbanizzazione in tutta l'India e un orientamento verso opzioni di seduta ibride e di lunga durata. Secondo le previsioni, la domanda di arredi continuerà a crescere", è la dichiarazione di Sonia Prashar, direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione di NuernbergMesse India.

INDIAWOOD 2025 si concentrerà sui progressi tecnologici più recenti, in particolare nel comparto delle macchine CNC e dell'integrazione dell'IoT, che stanno rivoluzionando i processi produttivi e migliorando le capacità di personalizzazione. Si tratta di un cambiamento tecnologico essenziale per fornire ai produttori un vantaggio competitivo. Il mercato indiano dei mobili in legno presenta vaste opportunità di innovazione, in particolare grazie alla collaborazione tra produttori locali e partner globali. La domanda di arredi modulari continua a crescere, mentre il boom dell'industria del legno ha ridotto i costi di produzione e reso più accessibili i mobili di qualità. Con l'espansione del settore, l'ottimizzazione dell'efficienza della supply chain sarà fondamentale per soddisfare la domanda in crescita pur mantenendo standard elevati. INDIAWOOD si impegna a promuovere un ecosistema solido in grado di supportare questi obiettivi.

Venite a visitarci a INDIAWOOD 2025 per esplorare il futuro della lavorazione del legno e della produzione di arredi. Potrete scoprite le ultime novità, entrare in contatto con i leader del settore e promuovere la vostra attività. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.indiawood.com.

