Infineum svelaunanuova, audace identità del marchio e lo slogan: " Formulating tomorrow together "

ABINGDON, Inghilterra, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Infineum, leader mondiale nel settore dei prodotti chimici speciali, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova identità di brand, caratterizzata da un logo rinnovato e uno slogan significativo: "Formulating tomorrow together". Questa evoluzione riflette l'impegno di Infineum nel fornire una chimica innovativa che supporti un futuro sostenibile e aiuti i clienti a superare le sfide complesse di un mondo in continua evoluzione.

Con il chiaro obiettivo di diventare un'azienda chimica specializzata sostenibile e di livello mondiale, Infineum continua a offrire prestazioni eccezionali e valore ai clienti attraverso soluzioni avanzate che supportano la transizione energetica e promuovono il progresso sostenibile. I suoi prodotti chimici speciali riducono l'impatto ambientale delle attuali modalità di trasporto, consentono la mobilità elettrica e supportano la decarbonizzazione, consentendo ai clienti di affermarsi in un panorama in rapida evoluzione.

La nuova identità del marchio rafforza la strategia di diversificazione di Infineum, evidenziando le sue capacità in espansione e la sua disponibilità a entrare in nuovi mercati con un marchio forte e unificato. Il nuovo brand incarna l'ambizione dell'azienda di fornire soluzioni sostenibili nei settori dei trasporti e dell'energia, continuando ad essere un partner affidabile nella risoluzione di sfide complesse.

"Sono davvero entusiasta di questo rinnovamento del marchio", ha affermato Aldo Govi, CEO di Infineum. "Formulating tomorrow together" non è solo uno slogan. Riflette il nostro impegno a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti, favorendo il successo reciproco attraverso innovazione, collaborazione e obiettivi precisi. Ci poggiamo sulle solide fondamenta del nostro marchio, basate su collaborazione, eccellenza tecnologica e affidabilità, e la nostra tradizione come una delle aziende più sicure e affidabili del settore continua a guidarci. Questo rinnovamento fa sapere al mercato che noi ascoltiamo, evolviamo e siamo pronti a guidare il settore".

Lo scopo di Infineum è chiaro: creare un futuro sostenibile attraverso la chimica innovativa. Grazie a decenni di esperienza, a una cultura inclusiva e a un approccio lungimirante alla tecnologia e alle partnership con i clienti, Infineum si impegna a creare insieme il futuro.

Infineum invita i suoi clienti, partner e stakeholder a scoprire di più su questo nuovo entusiasmante capitolo visitando www.infineum.com.

Informazioni su Infineum

Infineum è un'azienda chimica specializzata che ha come obiettivo la creazione di un futuro sostenibile attraverso la chimica innovativa. Ci concentriamo su sfide di formulazioni complesse, lavorando a stretto contatto con i nostri clienti per offrire soluzioni reciprocamente vincenti.

La nostra tradizione si colloca nel segmento della transizione energetica, dove abbiamo ridotto l'impatto ambientale dei motori a combustione interna, supportato l'elettrificazione e sviluppato soluzioni per carburanti alternativi.

Adottando un approccio lungimirante all'innovazione in diversi settori, massimizziamo anche il valore della tecnologia unica di Infineum nei settori resilienti al carbonio.

Oltre 2.000 dipendenti in tutto il mondo, dotati di prospettive e competenze uniche, contribuiscono al successo dei clienti mentre insieme creiamo il futuro.

Per maggiori informazioni, visitare www.infineum.com

Contatto: Media@Infineum.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822075/Infineum_rgb_ExcZone_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.