“Io Nonostante Tutto”: a Montecitorio il convegno sulle terapie complementari nel percorso oncologico

Roma, 08/10/2025 - Quando si affronta un percorso oncologico, la cura non passa solo attraverso le terapie mediche tradizionali. Prendersi cura di sé, della propria immagine, del proprio benessere psicologico e fisico può fare la differenza nel processo di guarigione. È questo il messaggio al centro del convegno "IO Nonostante tutto - La cura di sé nel percorso oncologico attraverso le terapie complementari", che si terrà il 28 ottobre 2025 nella Sala Regina di Palazzo Montecitorio, dalle ore 11.00 alle 13.30.

L'evento è promosso dall'Associazione ASI grazie all'interessamento del Vice Presidente della Camera, On. Giorgio Mulè, e rappresenta un traguardo importante per portare all’attenzione delle istituzioni un tema ancora poco discusso ma di fondamentale rilevanza per migliaia di pazienti.

Il ruolo dell’Associazione ASI e del progetto “Io Nonostante Tutto”

“Sono anni che con il progetto 'IO Nonostante tutto' lavoriamo come volontari negli ospedali italiani a fianco dei pazienti oncologici, offrendo loro strumenti complementari di cura: la consulenza d'immagine intesa come professione di cura”, spiega Ilaria Marocco, Presidente dell'Associazione ASI. “Oggi portiamo questa esperienza in Parlamento perché crediamo fermamente che le cure integrate debbano avere un riconoscimento sempre maggiore nel nostro sistema sanitario. Non si tratta di sostituire le cure tradizionali, ma di affiancarle con strumenti che restituiscono dignità, autostima e benessere ai pazienti”.

Gli esperti e le evidenze scientifiche

Il convegno vedrà la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli esperti del settore oncologico italiano. Interverranno oncologi e psiconcologi provenienti da strutture di eccellenza come l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, l'Humanitas Research Hospital e l'Istituto Nazionale dei Tumori, che presenteranno evidenze scientifiche sul valore delle terapie complementari come la consulenza d’immagine. Particolare attenzione sarà dedicata ai pazienti giovani e all'utilizzo delle risorse personali nel processo di cura.

Le discipline complementari a supporto dei pazienti

Accanto alla medicina, troveranno spazio discipline che lavorano sul benessere globale della persona. Psicologi specializzati nell'immagine, biologi nutrizionisti, chirurghi estetici ed esperti di tricologia oncologica condivideranno le loro esperienze su come la bellezza e la cura dell'aspetto fisico possano diventare veri e propri strumenti terapeutici.

La testimonianza di una paziente oncologica

Un momento particolarmente toccante sarà la testimonianza di Viviana Veracini, paziente oncologica dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria delle Scotte di Siena, che racconterà il suo personale percorso tra medicina tradizionale e terapie di supporto, sottolineando il valore della consulenza d'immagine ricevuta attraverso il progetto "IO Nonostante tutto".

Programma e modalità di partecipazione

I lavori, moderati dalla Dott.ssa Annalisa Tortora, apriranno con il saluto istituzionale del Vice Presidente Mulè e si articoleranno in tre sessioni tematiche che esploreranno tutti gli aspetti della cura complementare: dalle evidenze scientifiche agli strumenti pratici, fino alle testimonianze dirette.

Per partecipare al convegno, inviare una mail a cerimoniale.adesioni@camera.it entro venerdì 24 ottobre 2025 indicando data e orario dell’evento.

Scopri di più su ASI

Asso Style & Image aps (ASI) è l'Associazione Italiana di categoria che raggruppa e rappresenta i consulenti d'immagine professionisti, promuovendo la formazione e il riconoscimento della professione attraverso corsi di aggiornamento continui e attività di networking. ASI è impegnata a valorizzare il ruolo dei consulenti d’immagine nel miglioramento dell'immagine personale e professionale, contribuendo al successo e alla crescita delle persone e delle aziende.

Contatti:

Immediapress

Ilaria Marocco Presidente ASI

Email: presidente@assostyleimage.com

Telefono: 3208886305



