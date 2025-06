Italy for Christ presenta “Forever Open”: il progetto per il Giubileo 2025

9 giugno 2025. La fondazione americana no profit “Italy for Christ” lancia “Forever Open”, un progetto speciale ideato in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione, presieduto da S. E. Monsignor Rino Fisichella.

Fondata negli Stati Uniti nel 1983, Italy for Christ opera in Italia e nel mondo per portare aiuto concreto a popolazioni colpite da guerre, calamità naturali e, più recentemente, dalla pandemia. Grazie alla visione dei fondatori Gaetano (Guy) e Sondra Sottile, la fondazione ha trasformato la vita di milioni di persone attraverso progetti umanitari, editoriali e cinematografici, oltre a programmi formativi per i futuri leader, promossi dalla Guy Leadership Academy, presieduta dallo stesso Guy Sottile, membro del team internazionale di John Maxwell.

Forever Open nasce con una missione chiara: accompagnare spiritualmente i pellegrini durante il Giubileo offrendo loro sostegno, ispirazione e opportunità di servizio.

Il cuore del progetto è la realizzazione di una guida spirituale per i pellegrini, stampata in tre milioni di copie e distribuita grazie al supporto di squadre di volontari provenienti da tutto il mondo.

Oltre alla guida, il progetto prevede giornate speciali di volontariato e servizio in collaborazione con enti del terzo settore e con la giornalista e attivista per i diritti umani Claudia Conte. Le attività si ispirano al principio fondante di “aggiungere valore agli altri, sempre!”.

La prima giornata di volontariato si e’ tenuta domenica 8 giugno presso la Comunità di Sant’Egidio, nella chiesa del Buon Pastore a Trastevere, struttura che offre accoglienza a persone senza dimora. I volontari, accompagnati da Claudia Conte, hanno portato doni speciali e conforto agli ospiti, hanno sistemato i magazzini e pulito la chiesa e infine hanno servito loro una cena speciale.

A seguire, una nuova iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava a sostegno dei bambini delle case famiglia e i ragazzi detenuti nel carcere minorile.

