JA Solar lancia l'Iniziativa per lo sviluppo verde delle imprese industriali e commerciali di tutto il mondo

PECHINO, 8 aprile 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar, importante leader del settore fotovoltaico, ha lanciato per la prima volta in assoluto un'iniziativa volta ad affrontare in modo innovativo il cambiamento climatico e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese industriali e commerciali su scala globale. Grazie alla collaborazione con oltre trenta imprese in tutto il mondo, l'iniziativa mira a colmare i divari di settore e le barriere della catena industriale, aprendo la strada a strategie di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio per le imprese industriali e commerciali.

Denominato Iniziativa per lo sviluppo verde delle imprese industriali e commerciali di tutto il mondo, il progetto sottolinea l'urgente necessità di un'azione collettiva nella lotta al cambiamento climatico. Attraverso questa collaborazione, JA Solar e i suoi partner si impegnano ad aumentare la consapevolezza sulle pratiche ambientali a basse emissioni di carbonio, a promuovere l'efficienza energetica e l'impegno per la riduzione delle emissioni, a sostenere lo sviluppo di un'economia circolare e a dare priorità all'uso dell'energia verde attraverso l'innovazione tecnologica.

Riconoscendo che il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo, la leadership di JA Solar in questo impegno sottolinea il ruolo fondamentale ricoperto dalla mobilitazione dei settori industriali e commerciali di tutto il mondo, per generare cambiamenti sostanziali. Attraverso la sinergia delle conoscenze e delle risorse collettive, la coalizione opera per creare una catena del valore verde e a basse emissioni di carbonio, fornendo un contributo sostanziale alla transizione mondiale verso un'economia sostenibile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2381110/JA_Solar_Launches_Global_Industrial_and_Commercial_Enterprises_Green_Development_Initiative.jpg

