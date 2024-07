JA Solar premiata come Highest Achiever nell'indice dei moduli fotovoltaici 2024 di RETC per il quinto anno consecutivo

PECHINO, 11 luglio 2024 /PRNewswire/ -- JA Solar, uno dei principali produttori a livello mondiale di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni, è orgogliosa di annunciare il riconoscimento ottenuto come Highest Achiever nell'indice dei moduli fotovoltaici 2024 rilasciato dal Renewable Energy Test Center (RETC). Questo prestigioso riconoscimento segna il quinto anno consecutivo in cui JA Solar è stata premiata nella classifica annuale RETC.

L'indice dei moduli fotovoltaici RETC è una valutazione completa delle prestazioni, dell'affidabilità e della qualità dei moduli fotovoltaici dei principali produttori di tutto il mondo. Il raggiungimento del titolo di Highest Achiever evidenzia l'impegno costante di JA Solar verso l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità nel settore del fotovoltaico.

Nel corso degli anni JA Solar ha costantemente dimostrato la propria leadership nel settore del fotovoltaico attraverso tecnologie innovative e prodotti di alta qualità. Con oltre 201 GW (alla fine del primo trimestre del 2024) di moduli fotovoltaici spediti in tutto il mondo, JA Solar ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo fondamentale nell'accelerare l'adozione dell'energia rinnovabile. I suoi prodotti vengono utilizzati in progetti residenziali, commerciali e su larga scala in più di 165 paesi, contribuendo a riduzioni significative delle emissioni di carbonio e sostenendo gli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico.

"Noi di JA Solar ci impegniamo per l'innovazione e la qualità in ogni aspetto del nostro lavoro, e questo si riflette nei nostri prodotti", ha affermato Aiqing Yang, Presidente esecutivo JA Solar. "Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come Highest Achiever da RETC per il quinto anno consecutivo. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno nel fornire prodotti fotovoltaici di qualità superiore che soddisfino le esigenze in evoluzione dei nostri clienti globali e contribuiscano a un futuro energetico sostenibile".

Informazioni su JA Solar

JA Solar è un produttore di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni. Con vari stabilimenti di produzione e 13 affiliate di vendita in tutto il mondo, la sua attività copre wafer di silicio, celle, moduli e centrali elettriche fotovoltaiche. I prodotti JA Solar sono disponibili in 165 paesi e regioni geografiche. Con i suoi vantaggi di continua innovazione tecnologica, solide prestazioni finanziarie e reti di vendita e assistenza globali ben consolidate, JA Solar è stata ben accolta e altamente riconosciuta dai clienti nazionali e internazionali. La società è quotata nella lista Fortune China 500 e nella Top 500 Global New Energy Enterprises da molti anni consecutivi.

