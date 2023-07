Jacuzzi® è partner di Monaco Suites Hotel

La prestigiosa struttura situata a Lignano Sabbiadoro (UD) aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, dedicato a tutte le realtà che fanno del benessere una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

Milano, 6 luglio 2023 – Monaco Suites Hotel, prestigiosa struttura situata a Lignano Sabbiadoro (UD), aderisce al progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™, iniziativa firmata Jacuzzi® e dedicata a tutte le realtà hospitality che puntano sul benessere come una nuova opportunità di business, visibilità e servizio agli utenti.

Composta da un Hotel 4 Stelle Superior, nel cuore di Lignano Sabbiadoro e da una serie di Suites e di Apartments, la struttura si affaccia prevalentemente su Piazza Fontana, dove l’allegria dei fiori e degli zampilli d’acqua è contagiosa come quella delle persone in vacanza che rendono l’atmosfera dell’estate lignanese vivace e frizzante. A pochi passi dalla spiaggia, Monaco Suites Hotel punta a soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti, offrendo un soggiorno indimenticabile, all’insegna della distensione, del benessere e dei piaceri della buona cucina, grazie anche alla disponibilità del Ristorante “The Taste”, in grado di portare in tavola sapori unici e ricercati accompagnati dai migliori vini regionali ed internazionali.

Ma senza dubbio fra i motivi per cui gli ospiti di tutto il mondo continuano a scegliere Monaco Suites Hotel per i propri momenti di relax c’è anche il benessere che questa struttura può offrire, grazie agli ambienti lussuosi e riservati ed alle soluzioni firmate Jacuzzi®. Tra tutte quelle installate, la Spa Enjoy Pro -situata sul Roof Solarium “The Sun” al 5° piano- è progettata per un utilizzo professionale e intensivo, offrendo il prestigio e l’esclusività del vero percorso benessere Jacuzzi®. Le 3 vasche idromassaggio per esterno Skylounge® con pannelli in teak, situate sulle terrazze delle suite, possono accogliere fino a 4 persone e consentono un massaggio mirato su singole parti del corpo, grazie alle bocchette PowerPro®. Esattamente come la Skyline -situata in un’altra delle Suite- dotata di sistema di mantenimento della temperatura dell’acqua e programma di igienizzazione Clean System™. Dotazioni Jacuzzi® d’eccezione anche per gli ambienti bagno di Monaco Suites Hotel, dove troviamo installati i soffioni a pioggia Caleidos, 2 box doccia multifunzione Frame 120, con la possibilità di selezionare differenti tipologie di idromassaggio, e altri 2 box doccia multifunzione Cloud, vere e proprie daily spa con percorsi benessere personalizzabili, getti d’acqua mirati e due sequenze programmate, intense o delicate, accompagnate da luci soffuse colorate.

Giorgio Terzuolo, Brand and Communication Manager Jacuzzi® EMEA & Asia, ha commentato: “La tendenza sempre più frequente per il consumatore è quella di optare per strutture hospitality in base alla presenza o meno di un centro benessere. Poter offrire ai propri clienti durante il loro soggiorno l’esclusività e il beneficio di una vera vasca idromassaggio o di una spa Jacuzzi® rappresenta un sicuro valore aggiunto. È per questo che molte realtà -tra cui location di gran prestigio come Monaco Suites Hotel- decidono di essere parte del progetto Jacuzzi® Sensational Wellness™”.

Lo conferma il titolare della struttura Enrico Salvadori - con una lunga e consolidata tradizione nell’Hospitality- che aggiunge: “Qui in Monaco Suites Hotel miriamo a offrire ai nostri ospiti rilassanti giornate di vacanza in assoluto comfort. Ecco perché la nostra offerta benessere punta su soluzioni firmate Jacuzzi®, brand sinonimo di qualità, che risponde perfettamente alle elevate aspettative della nostra clientela in termini di wellness e relax".

Gli hotel e le strutture hospitality che diventano Jacuzzi® Sensational Wellness™ possono usufruire dell’offerta dell’azienda nel modo più flessibile e adatto alle proprie esigenze. I consulenti Jacuzzi® sono infatti sempre a disposizione per cercare le soluzioni migliori, con una formula d’acquisto privilegiata ed un servizio di assistenza post-vendita su tutto il territorio nazionale. Jacuzzi® garantisce notevole flessibilità e facilità di realizzazione per tutte le soluzioni, rispondendo a tutte le esigenze in termini di tempistiche e installazioni personalizzate.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.