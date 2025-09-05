Jalil Lopez annuncia il lancio di "Metamorfosis", un nuovo capitolo audace e appassionato in arrivo a settembre 2025

MIAMI, 5 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Con una voce segnata dalla perdita e sollevata dalla fede, Jalil Lopez annuncia oggi l'uscita di Metamorfosis, un EP intimo e che fonde diversi generi, composto da sette brani, più una traccia bonus, che ripercorre il suo percorso dal dolore alla guarigione. Metamorfosis, la cui uscita è prevista per venerdì 5 settembre con RMG, è l'espressione di un nuovo picco creativo per l'artista nato a Newark, la cui musica unisce generazioni e generi, dalla classica bachata al soul urbano contemporaneo e all'hip hop.

"Questo progetto riflette tutto ciò che ho vissuto, ciò che mi ha quasi distrutto, cosa e chi mi ha riportato indietro e come tutto questo mi ha fatto crescere", afferma Lopez. "È la mia verità e spero che mi permetta di entrare in contatto con i miei fan in tutto il mondo in modi unici."

Metamorfosis è un EP rivoluzionario di sette tracce (con una traccia bonus da brivido) che include lavori di artisti del calibro di Andres Rios, nominato per tre volte ai Latin Grammy e vincitore del Latin Grammy 2024 per la canzone dell'anno, Jorge Milano e Lil' Genuiz, candidati ai Latin Grammy e Alejandro "Mosty" Patiño, vincitore di quattro Latin Grammy.

L'EP mescola la ricca emozione della bachata tradizionale con la grinta e la schiettezza dell'educazione urbana di Lopez. I suoi testi scavano in profondità, esplorando temi di dolore, redenzione, scoperta di sé, sofferenza e gioia, sempre caratterizzati da una vulnerabilità che trova riscontro negli ascoltatori di tutto il mondo.

Forte del successo virale mondiale dei suoi recenti singoli "No Vas a Encontrar" con RKM, "La Culpable" e "Borracho y Loco", Lopez sta aprendo un nuovo, audace capitolo. Noto per i suoi primi successi come "Princesa Mía" e "Tu Primer Amor", nonché per le collaborazioni che trascendono i generi, con artisti come Rick Ross e DJ Khaled, ha sempre accettato l'evoluzione. Ma Metamorfosis segna un momento decisivo. Più che un semplice progetto, rappresenta un punto di svolta e una trasformazione dell'uomo che è diventato.

Metamorfosis rispecchia il profondo percorso di trasformazione di Lopez, caratterizzato da resilienza e nuovi obiettivi. L'EP coglie gli aspetti della crescita dell'artista attraverso la lotta e il trionfo, e ogni testo e melodia rivelano un livello più profondo della sua storia. Radicato nell'onestà e guidato dalla passione, Lopez emerge più forte e autentico che mai, interpretando con una nuova voce audace il sound in continua evoluzione della musica latina.

Metamorfosis sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming a partire da venerdì 5 settembre 2025.

