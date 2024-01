JD Worldwide inaugura a Parigi un magazzino di articoli di fashion per razionalizzare l'e-commerce transfrontaliero dei brand europei in Cina

PECHINO, 25 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- JD Worldwide, la piattaforma di import-export integrata per lo shopping di JD.com, oggi annuncia l'apertura a Parigi, Francia, del suo primo magazzino di procurement diretto di articoli di moda gestito autonomamente. Questa iniziativa rappresenta un componente chiave della strategia di e-commerce transfrontaliero dell'azienda, che punta a semplificare l'ingresso di un maggior numero di brand europei sul mercato cinese grazie a efficienti soluzioni di evasione ordini.

Situata nella periferia parigina, in Val-d'Oise, la struttura è dedicata esclusivamente allo stoccaggio di articoli di moda provenienti da Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e altri paesi europei. Nel magazzino sono stoccate numerose categorie di prodotti, come abbigliamento, prodotti di bellezza, gioielli e articoli di lusso. Attualmente la struttura contiene un'accurata selezione di oltre 100 brand rinomati.

Louis Zhang, direttore generale del comparto Lusso e Moda presso JD Worldwide, ha commentato: "La nostra strategia è incentrata sull'espansione della nostra supply chain proprio nelle regioni dove hanno sede i brand. Questo approccio non solo riduce significativamente i costi di evasione ordini per i rivenditori locali, ma consente anche di offrire consegne rapide, prezzi competitivi e servizi affidabili per i nostri clienti. Si tratta di un approccio innovativo ideato per offrire nuove possibilità a un maggior numero di PMI e di brand europei di alta gamma tramite un punto di ingresso nel vivace e dinamico mercato cinese della moda".

A completamento di questa iniziativa sul fronte consumer, JD Worldwide ha inaugurato uno store online dedicato, collegato direttamente al magazzino di Parigi. Grazie a un'efficiente gestione dell'inventario locale, la piattaforma garantisce il facile accesso alle ultime novità e promozioni del fashion e la rapida spedizione per la consegna in Cina degli ordini effettuati tramite l'app di JD, il tutto semplificato dalle avanzate capacità logistiche transfrontaliere di JD. I consumatori inoltre dispongono dell'ulteriore garanzia del servizio JD Smart Check, che verifica autenticità e tracciabilità dei loro acquisti importati.

Con importanti centri di procurement in Europa e in altre regioni, una rete crescente di buyer nel mondo e una presenza operativa che include oltre 1.600 magazzini, di cui quasi 90 depositi doganali, di direct mail e internazionali, JD.com consolida l'impegno per aumentare l'efficienza delle vendite per i partner del brand in tutto il mondo.

Informazioni su JD Worldwide

JD Worldwide è la piattaforma integrata di JD.com per le merci di importazione e di esportazione. Il portale "Global Buy" (Acquisti globali), ancorato all'e-commerce transfrontaliero e alla vendita duty-free al dettaglio, sfrutta la supply chain digitale intelligente di JD per migliorare il suo ecosistema aperto tramite scenari consumer, marketing, qualità e sviluppo commerciale, il tutto mirato ad aiutare brand e commercianti a debuttare sul mercato cinese.

