Jiuzi Holdings, Inc. annuncia il lancio graduale di un piano di acquisizione di criptovalute da 1 miliardo di dollari; il primo acquisto di Bitcoin sarà completato entro due settimane

HANGZHOU, Cina, 9 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN (la "Società") ha annunciato oggi i dettagli dell'esecuzione del suo piano di investimento in conto capitale da 1 miliardo di dollari USA precedentemente divulgato. La Società intende raccogliere fondi tramite investitori di mercato e attuare il piano tramite un programma di acquisto continuativo, con un limite massimo di 1 miliardo di dollari.

Dopo l'annuncio iniziale, la Società ha ulteriormente chiarito che la struttura del capitale assumerà una forma diversificata. Jiuzi ha condotto discussioni approfondite con investitori istituzionali, investitori di valore a lungo termine e partner strategici e ha ricevuto espressioni di investimento positive. Si prevede che le fonti di finanziamento includeranno finanziamenti di mercato, impegni aggiuntivi da parte degli azionisti esistenti, ricavi generati dalle operazioni e partecipazione di investitori istituzionali. Questo mix diversificato non solo riflette il forte riconoscimento da parte del mercato dei capitali dei principi fondamentali e della strategia della Società, ma fornisce anche una solida garanzia per la corretta esecuzione del piano.

Tao Li, CEO di Jiuzi Holdings, ha commentato: "Siamo incoraggiati dal forte sostegno che questo piano ha ricevuto da investitori con background diversi. Rappresenta non solo un riconoscimento per i nostri successi, ma dimostra anche la fiducia nella nostra capacità di offrire valore futuro. Una solida base di capitale strategico a lungo termine ci consentirà di perseguire i nostri obiettivi con maggiore sicurezza."

Il piano di investimento è concepito per espandere la quota di mercato globale, ottimizzare la struttura del capitale e accrescere il valore azionario a lungo termine. Introducendo capitale diversificato e seguendo un processo di esecuzione disciplinato, JZXN intende consolidare la propria posizione di leadership e a cogliere nuove opportunità di crescita. Si prevede che i primi acquisti nell'ambito del piano inizieranno entro due settimane.

La Società ha ribadito che tutte le transazioni saranno condotte in modo trasparente e nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle regole di mercato applicabili. Gli aggiornamenti saranno resi noti tempestivamente per garantire a tutti gli investitori pari accesso alle informazioni.

Questo annuncio segna una traguardo importante per JZXN, che intraprende la prossima fase di crescita e si posiziona per un successo a lungo termine.

Informazioni su Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. è un fornitore leader di infrastrutture di ricarica intelligenti per veicoli a nuova energia (NEV) nelle città cinesi di basso livello. L'azienda è specializzata in stazioni di ricarica rapida CC ad alta potenza integrate con sistemi di accumulo di energia e prevede di proseguire l'espansione fino al 2026 per supportare gli obiettivi di neutralità carbonica e di trasporto sostenibile della Cina. Per maggiori informazioni, visitare il sito jzxn.com.

