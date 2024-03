Kohler Co. e Yabu Pushelberg creano un viaggio sensoriale nelle soluzioni di design di lusso e lifestyle al Salone del Mobile

L'esposizione firmata dalle due aziende è la dimostrazione della leadership nel settore di Kohler, Kallista, Kast e Klafs attraverso una straordinaria mostra di arte, design, tecnologia e benessere.

KOHLER, Wisconsin, 12 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Kohler Co., il marchio lifestyle globale e leader nei prodotti per la cucina e il bagno, torna al Salone del Mobile con una presentazione mozzafiato della ricca tavolozza di design dei suoi marchi Kohler, Kallista, Kast e Klafs. Quest'anno, Kohler ha collaborato con lo studio di design globale Yabu Pushelberg per creare un ambiente che trascende l'ordinario, invitando i visitatori a un viaggio accattivante in cui arte, design, tecnologia e benessere si intrecciano. (Padiglione 22 - Stand H10 H6)

"I marchi Kohler Co. offrono la gamma più completa di disegni, categorie di prodotti e tecnologie per realizzare idee di design attraverso un supporto completo delle specifiche. La nostra attenzione alla leadership di progettazione e all'innovazione dei prodotti prende vita attraverso questa presentazione multimarca, in uno spettacolo che celebra la creatività lungimirante dei migliori architetti, designer e sviluppatori del mondo", afferma Larry Yuen, presidente del gruppo Kohler International. "Con valori condivisi nella creazione di esperienze coinvolgenti e design accattivanti, Yabu Pushelberg è un partner naturale per lo stand di Kohler Co. al Salone del Mobile di quest'anno."

Attingendo al ricco patrimonio di Kohler, la facciata progettata ricorda l'acqua in movimento, accompagnando gli ospiti in un'affascinante esplorazione di forma, consistenza e luce. I marchi Kohler, Kallista, Kast e Klafs sono presentati attraverso una serie di spazi curvi interconnessi che espongono le ultime novità in termini di innovazione, design e benessere: da eleganti rubinetti e infissi a lussuose vasche da bagno, docce futuristiche e saune impeccabili. Ogni composizione è attentamente coreografata per evidenziare la perfetta integrazione di forma e funzione, dimostrando l'incrollabile impegno di Kohler Co. per l'artigianato e la qualità.

"Siamo entusiasti di collaborare con Kohler Co., leader nelle soluzioni di design innovative al Salone del Mobile 2024 e di presentare la progettazione del nostro primo stand a Milano. Volevamo creare uno stand dalla presenza forte e insieme abbiamo progettato un mondo in cui il lusso incontra la funzionalità e l'innovazione si armonizza con il benessere", affermano George Yabu e Glenn Pushelberg, soci fondatori di Yabu Pushelberg.

Grazie a tecnologie avanzate, design sofisticati, esperienze coinvolgenti e un ricco mosaico di colori, materiali, finiture e motivi, i marchi di Kohler Co. consentono ad architetti e designer di creare gli spazi che definiscono il nostro mondo.

TECNOLOGIA E BENESSEREGran parte dell'esposizione esalta i legami tra tecnologia, design e benessere all'interno del bagno moderno. Il sistema di doccia digitale KOHLER Anthem +, che consente agli utenti di controllare l'esperienza della doccia, dall'erogazione dell'acqua e della temperatura al vapore, insieme al WC intelligente Kohler x SR_A Formation 02, sono all'avanguardia nel settore delle soluzioni tecnologiche che migliorano l'esperienza della sala bagno.

Kohler presenta inoltre in anteprima il prodotto concettuale del WC intelligente Numi 2.0 con integrazione di inchiostro elettronico, che consente alle superfici della toilette di riprodurre colori vivaci e motivi personalizzabili, rendendo la toilette simile a un'installazione artistica dinamica d'avanguardia.

KLAFS, il produttore di saune leader a livello mondiale, presenta una collaborazione con lo Studio F. A. Porsche per la sua straordinaria sauna autoportante S11 in edizione limitata con un elegante rivestimento metallizzato color champagne e una tradizionale parete in carta Washi giapponese che crea una calda sensazione organica di spazio infinito.

MATERIALE E COLOREKohler presenta il lavabo stampato in 3D per bagno Rista Vessel, un innovativo lavabo stampato in 3D che combina la tecnologia digitale con l'artigianato tradizionale, stabilendo un nuovo standard nel settore. I lavelli in porcellana vetrificata sono realizzati con cura in piccoli lotti da abili artigiani, garantendo alta qualità e unicità in ogni pezzo.

Due nuove finiture di rubinetti, Brushed Graphite di Kohler, e Polished Graphite di Kallista, sposano il nuovo design industriale con un lusso discreto, offrendo un'opzione di finitura ricca, scura e contemporanea per le collezioni di rubinetti premium per gli spazi di bagno e cucina. La nuova collezione di rubinetti Guise Kallista unisce abilmente forme audaci e rettangolari con transizioni dettagliate per un design distintivo e scultoreo e un beccuccio ricavato da un unico pezzo senza giunture di separazione.

Kohler ha ampliato la sua collezione Heritage Colors con una nuova selezione curata di tre tonalità di verde d'archivio, reintroducendole in modo sontuoso negli eleganti spazi della cucina e del bagno. Dopo il successo del lancio dei colori Heritage dello scorso anno, Kohler sta facendo rivivere i verdi ispirati alla natura, tra cui Fresh Green (1971), Aspen Green (1978) e Teal (1987), che saranno disponibili in esclusiva con alcuni dei design più iconici di Kohler.

La collezione di lavandini in cemento KastWave offre una nuova interpretazione del design del bagno, traendo ispirazione dai movimenti di radicalismo e postmodernismo italiani. Caratterizzato da silhouette stravaganti e forme ondulate, ogni lavabo funge da dinamico elemento centrale, infondendo al bagno energia creativa e gioia. Il design del lavandino KastHolm trae ispirazione dalla bellezza classica del terrazzo, fondendo le sue immagini maculate con la sensazione tattile del cemento. Mediante le forme minimaliste e contemporanee del lavandino, l'idea progettuale enfatizza l'eleganza sobria evidenziando al contempo le trame dinamiche degli inserti in graniglia.

Kallista presenta la collezione Bandeau Artistic Shower, traendo ispirazione dai cerchietti da donna, caratterizzati da un cinturino in metallo o da una decorazione in pietra strutturata che avvolge con grazia il perimetro del soffione, creando un dettaglio di design che è allo stesso tempo artistico e scultoreo.

Kohler WasteLAB trasforma i materiali di scarto della produzione in prodotti dal design accattivante, tra cui il nuovo lavello WasteLAB Vox, il primo lavello del portafoglio, realizzato con oltre il 70% di materiale riciclato, contribuendo a un'economia circolare e all'obiettivo zero di Kohler rifiuti in discarica.

Lo spazio espositivo di Kohler Co. celebra inoltre il 50º anniversario di Arts/Industry attraverso un'installazione artistica creata dall'artista ed ex-allievo del programma, David Franklin. Questo esclusivo programma di collaborazione per artisti in residenza tra il produttore di cucine e bagni e il John Michael Kohler Arts Center è ospitato all'interno delle fabbriche di porcellana vetrificata e ghisa di Kohler.

I media possono accedere a ulteriori informazioni e immagini nel kit per la stampa di Kohler al Salone del Mobile.

I media sono invitati a un esclusivo ricevimento in anteprima lunedì 15 aprile alla presenza dell'artista-designer Samuel Ross all'installazione al FuoriSalone di Kohler presso il Palazzo del Senato (Via Senato, 10). L'esperienza immersiva è aperta tutti i giorni dalle 12:00 alle 22:00 da martedì 16 aprile a domenica 21 aprile.

Informazioni su Kohler Co.Da oltre 150 anni Kohler Co. è leader globale nel design e nell'innovazione, impegnata ad assicurare una vita piacevole attraverso prodotti per la cucina e il bagno; illuminazione, piastrelle e mobili di lusso; soluzioni di energia distribuita ed esperienze di ospitalità di lusso e importanti campionati di golf. La società privata Kohler Co. è stata fondata nel 1873 e ha sede a Kohler, nel Wisconsin. Kohler sviluppa inoltre soluzioni per affrontare questioni urgenti, come l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari, per le comunità svantaggiate di tutto il mondo al fine di migliorare la qualità della vita delle generazioni attuali e future.

Informazioni su Yabu Pushelberg Yabu Pushelberg progetta luoghi e prodotti: ambienti coinvolgenti, destinazioni interessanti e articoli ben pensati. George Yabu e Glenn Pushelberg hanno fondato il loro studio nel 1980 con particolare accento per l'interior design e da allora hanno ampliato lo studio fino a trasformarlo in un'attività multidisciplinare che affronta molteplici livelli di esperienza umana.

Con uffici a New York e Toronto e un team di oltre cento creativi e professionisti, Yabu Pushelberg progetta edifici, interni, paesaggi, illuminazione, mobili, oggetti e grafica con un'attenzione che va ben oltre l'aspetto delle cose, per definire come tali oggetti fanno sentire le persone.

