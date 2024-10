La 4ª Finale del "Ponte Cinese" Show di Cultura Cinese per Studenti Stranieri della Scuola Primaria si è tenuta a Tianjin

TIANJIN, China, 28 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il 26 ottobre, la 4ª finale del "Ponte Cinese" Show di Cultura Cinese per Studenti Stranieri della Scuola Primaria si è svolta presso il Teatro Media della Stazione Televisiva di Tianjin. All'evento hanno partecipato leader del Governo Municipale di Tianjin e del Centro per l'Educazione Linguistica e la Cooperazione del Ministero dell'Istruzione.

Tra musiche gioiose, la grandiosa apertura della celebrazione del "Ponte Cinese" ha evidenziato la gioia e le amicizie che i concorrenti provenienti da tutto il mondo hanno formato durante il loro soggiorno in Cina. L'evento ha anche ripercorso le attività culturali a cui i partecipanti hanno preso parte durante i loro viaggi di studio a Pechino e Tianjin, mostrando le loro esperienze di competizione e crescita personale.

La finale si è articolata in tre round: la "Sfida del Supermercato Magico", la "Sfida delle Luci e Ombre Trasformative" e "Parlando con Sorella Luna". I concorrenti hanno dimostrato la loro comprensione della cultura cinese e le loro capacità di espressione, applicazione e sintesi in cinese. Il palco della competizione era decorato con giocattoli amati, altalene e cavalli a dondolo, creando un'atmosfera ludica che ha permesso ai partecipanti di esibirsi in un ambiente rilassato e piacevole.

Durante la "Sfida del Supermercato Magico", il palco si è trasformato in un supermercato dove i concorrenti dovevano selezionare articoli secondo specifici requisiti e presentarli in modo improvvisato. Nella "Sfida delle Luci e Ombre Trasformative", i concorrenti hanno doppiato cartoni animati classici cinesi, con gruppi di tre che si alternavano per fare la voce di un singolo personaggio in varie scene. Il segmento "Parlando con Sorella Luna" ha permesso ai concorrenti di condividere riflessioni su cinque corsi speciali che avevano sperimentato nelle scuole cinesi: sport, musica, artigianato, scienza e recitazione.

Dopo un'intensa competizione, Solo Uniacke dal Regno Unito è emerso come campione mondiale, conquistando anche il titolo di campione per l'Europa. Nel frattempo, Yu Xuan Jannice Tsen della Malesia ha ottenuto il campionato per l'Asia, Naomie Tamany Ngongang Fando del Camerun ha vinto il campionato africano, Sam Paul Fine degli Stati Uniti ha portato a casa il campionato delle Americhe e Munotidaishe Saruwaka della Nuova Zelanda ha vinto il titolo per l'Oceania.

Durante le due settimane di interazione, gli studenti della scuola primaria provenienti da tutto il mondo hanno stretto profonde amicizie attraverso la competizione del "Ponte Cinese". Al termine dell'evento, i concorrenti si sono uniti per cantare la canzone a tema del "Ponte Cinese", portando la finale a un climax gioioso.

