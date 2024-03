La celebrazione globale della cultura irlandese prende vita in tutta l'isola d'Irlanda il giorno di San Patrizio

DUBLINO, 17 marzo 2024 /PRNewswire/ -- A Dublino, migliaia di persone hanno goduto dell'energia e dell'entusiasmo dell'amatissimo Festival di San Patrizio mentre una parata colorata ha animato le strade della città per festeggiare la giornata nazionale irlandese in una celebrazione delle arti, della cultura e delle tradizioni irlandesi.

Il giorno di San Patrizio è celebrato in tutto il mondo dagli 70 milioni di persone che rivendicano legami con l'Irlanda. La musica e la danza irlandesi sono diventate sinonimo di celebrazioni per festeggiare la giornata.

A Dublino, il tema del Festival nazionale di San Patrizio è SPRÉACH o Spark in irlandese, guidato dai valori di gioia, comunità, diversità e sostenibilità. L'iconica parata prevedeva più spettacoli e più partecipanti che mai. Con mezzo milione di spettatori lungo il percorso di quest'anno, la parata comprendeva 18 spettacoli e performance, 14 bande musicali provenienti da tutta Irlanda, Nord America e Francia e oltre 4.000 partecipanti.

Anche se la parata del giorno di San Patrizio a Dublino è senza dubbio la più grande e famosa, nella maggior parte delle città irlandesi si svolgono pure sfilate e festival.

Armagh, Belfast, Cork, Derry-Londonderry, Killarney, Waterford, Kilkenny, Limerick, Enniskillen e Sligo hanno tutte organizzato Festival di San Patrizio durante il fine settimana. I momenti salienti includono un grande raduno di bande musicali a Limerick, dove band provenienti dagli Stati Uniti stupiscono gli spettatori; un percorso musicale nella città medievale di Kilkenny; concerti a lume di candela a Killarney; una corsa urbana a Belfast e un evento "Alba con San Patrizio" a Armagh, Home of St Patrick Festival, la capitale ecclesiastica dell'Irlanda e dove San Patrizio iniziò la sua missione.

Sebbene il giorno di San Patrizio sia il momento clou del calendario sociale irlandese, animando l'intera isola con sfilate, musica e verde a ogni angolo, è anche il momento in cui la natura prende vita in tutta l'isola. I visitatori possono scoprire paesaggi verdeggianti e ricchi di fauna selvatica, punteggiati da agnelli appena nati bianchi come il cotone, festival itineranti, splendidi giardini che vantano collezioni floreali, pub accoglienti e un clima in rapido cambiamento che porta arcobaleni in abbondanza! Catturali ovunque, dalle città alle coste fino ai paesaggi montani selvaggi.

