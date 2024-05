La gigantesca pubblicità esterna "Oi Ocha" di Shohei Ohtani sarà esposta in più di 85 località in tutto il mondo

- A partire da Iwate, la zona in cui risiede Ohtani, gli annunci saranno mostrati a Times Square a New York, Hollywood, Tokyo, Seoul e Taipei; la dichiarazione di Ohtani sul diventare "Ambasciatore globale di Oi Ocha" compare in vari annunci -

TOKYO, 31 maggio 2024 /PRNewswire/ -- ITO EN, Ltd., il produttore con sede a Tokyo del principale marchio internazionale di bevande a base di tè verde non zuccherato "Oi Ocha" (*), è lieto di annunciare i suoi posizionamenti pubblicitari esterni con Shohei Ohtani, il giocatore dei Los Angeles Dodgers, in più di 85 località in Giappone e all'estero. A partire da un annuncio pubblicitario alla stazione di Morioka nella prefettura di Iwate, la zona natale di Ohtani, il 31 maggio, gli annunci appariranno in 82 località (**) in Giappone e in sei località in tutto il mondo. Con Ohtani nominato "Ambasciatore globale Oi Ocha" e dopo la sua apparizione su 60 giornali in tutto il mondo, ITO EN continuerà a promuovere l'attrattiva del tè verde a livello nazionale e internazionale.

Immagini del posizionamento degli annunci all'aperto:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405241244/_prw_PI23fl_997oPSf9.png

Pagina di destinazione speciale: https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/en.html

Struttura del posizionamento degli annunci: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O5-61HFJxmD.pdf

- Le immagini di Shohei Ohtani, "Ambasciatore globale di Oi Ocha", saranno svelate in più di 85 località in tutto il mondoLe gigantesche pubblicità all'aperto sono progettate per attirare molti spettatori e trasmettere al mondo il desiderio condiviso di ITO EN e Ohtani di "diffondere in tutto il mondo l'affascinante cultura del tè verde giapponese".

L'annuncio sarà esposto in Giappone iniziando dalla prefettura di Iwate, dove vive Ohtani, il 31 maggio. Sarà esposto in un totale di 82 località (**) in 12 prefetture, tra cui Sapporo, Morioka, Sendai, Tokyo, Nagoya e Osaka, nonché nell'area della stazione JR Shibuya nella capitale giapponese, e in sei località in tutto il mondo -- negli Stati Uniti, nella Corea del Sud e in Taiwan. Gli annunci saranno visualizzati a Times Square dall'8 al 10 giugno (ora locale), quando Ohtani visiterà New York per la serie Yankees-Dodgers.

6 annunci nel mondo: (New York, Los Angeles, Seul e Taipei)https://kyodonewsprwire.jp/attach/202405241244-O6-QTDb9FL5.pdf

- Bottiglie giganti contenenti "haiku" (breve poesia giapponese) alle stazioni di Shibuya e NagoyaDisegni di bottiglie Oi Ocha con un messaggio che commemora la nomina di Ohtani ad Ambasciatore globale Oi Ocha di ITO EN, che ha suscitato scalpore quando è stata annunciata la partnership globale, e il "nuovo haiku di Ohtani", che è diventato un passaparola grazie alla pubblicità e che apparirà nelle colonne delle stazioni di Shibuya e Nagoya. I pilastri, che sembreranno delle gigantesche bottiglie "Oi Ocha", sono assolutamente da vedere.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202405241244/_prw_PI24fl_MV1F5Rxa.png

Informazioni sugli annunci pubblicitari:- Si prega di astenersi dal contattare le località di cui sopra.- I contenuti e il periodo di pubblicazione sono soggetti a modifiche senza preavviso.- Le immagini hanno scopo solo illustrativo.- Per accedere ai cancelli della biglietteria è necessario il biglietto della stazione. - Si prega di astenersi dal chiedere informazioni alla stazione, al personale della stazione o ai negozi nelle vicinanze.

(*) Certificato Guinness World Records (TM) Dati di mercato Intage SRI+ sulle bevande a base di tè non zuccherato gennaio-dicembre 2023 Valore delle vendite del marchio "Oi Ocha"Nome record: "Il più grande marchio di bevande a base di tè verde non zuccherato (ultimo fatturato annuale)"Nome del record inglese ufficiale: Largest unsweetened green tea RTD brand - retail, current (Il più grande marchio RTD di tè verde non zuccherato - vendita al dettaglio, dati attuali)Marchio registrato: Marchio Oi Ocha (esclusi i prodotti Oi Ocha hojicha)Anno coperto: gennaio-dicembre 2023

(**) Le informazioni sui posizionamenti nazionali sono aggiornate al 29 maggio e sono soggette a modifiche in qualsiasi momento.

