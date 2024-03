La rivoluzione di XTAR: la batteria AA ricaricabile agli ioni di litio da 1,5 V ad altissima capacità

SHENZHEN, Cina, 27 marzo 2024 /PRNewswire/ -- XTAR ha appena presentato la sua ultima novità, la batteria AA agli ioni di litio da 4150 mWh/2500 mAh, stabilendo così un nuovo punto di riferimento nel segmento delle batterie ricaricabili. Si tratta di un prodotto progettato specificamente per soddisfare i dispositivi digitali con maggiori esigenze energetiche e a medio consumo, che richiedono un'uscita costante da 1,5 V: gadget per la casa intelligente, controller di gioco VR e giocattoli ad alto consumo di batteria. Colmando il divario tra l'elevata domanda di energia e la sostenibilità, XTAR promette di rivoluzionare il modo in cui alimentiamo le nostre vite digitali.

Caratteristiche e vantaggi principali:

Le testimonianze dei clienti

Sin dal suo recente lancio, la batteria ha ottenuto un ampio consenso sia dai clienti che dagli influencer.

"Utilizzo da anni queste batterie nei miei controller VR. L'uscita costante da 1,5 V fa un'enorme differenza nel mantenere un tracciamento preciso". - weirdeetz

"Come musicista, l'affidabilità dell'attrezzatura non è negoziabile, in particolare durante gli spettacoli dal vivo. Ecco perché per il mio microfono wireless utilizzo le batterie XTAR AA agli ioni di litio. Durano per tutte le quattro ore del mio concerto senza perdere una sola barra di potenza. Inoltre si ricaricano in modo incredibilmente veloce e questo le rende una scelta migliore rispetto alle normali batterie AA. Si sono più che ripagate, considerando la cifra che avrei speso in articoli usa e getta. Per qualsiasi artista dal vivo, queste batterie rappresentano un solido investimento sia in termini di affidabilità che di risparmio economico". - bombadil

Disponibilità

Le batterie XTAR AA agli ioni di litio da 4150 mWh/2500 mAh sono ora disponibili per l'acquisto direttamente tramite punti vendita locali e rivenditori online. Per ulteriori informazioni sui punti vendita visitare il sito web ufficiale di XTAR.

Informazioni su XTAR:

XTAR è tra i principali marchi nel settore dell'elettronica, specializzato in batterie ricaricabili agli ioni di litio, caricabatterie e luci subacquee dal 2006. Con un impegno costante verso la qualità e l'innovazione, XTAR è sinonimo di eccellenza nelle soluzioni di alimentazione e ricarica.

Link al prodotto: https://www.xtar.cc/product/xtar-aa-lithium-4150mwh-battery-with-low-voltage-indicator/

Contatto: June LuoEmail: info@xtar.cc Telefono: (+86) 755-25507076

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2369408/image_5005408_23338993.jpg

