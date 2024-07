L'alleanza tra Persidera e MainStreaming apre una nuova era nella distribuzione media e broadcast

ROMA, 2 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Persidera, il leader nel mercato dei servizi Media per gli editori TV e Radio nazionali indipendenti, e Mainstreaming, azienda leader nei servizi di distribuzione Media, annunciano con orgoglio l'avvio di una collaborazione strategica.

L'accordo consentirà di proporre ai clienti di Persidera servizi Top Level di distribuzione di contenuti in streaming su Edge Video Delivery Network opportunamente integrati con i nuovi servizi forniti da Persidera su piattaforme HbbTV e OTT.

"L'accordo strategico con Persidera è mirato ad accelerare la trasformazione del mercato e a guidare una nuova era nella distribuzione dei media digitali. Facilitando la migrazione verso internet, permettiamo una transizione fluida delle grandi audience televisive dai network satellitari, via cavo e terrestri a quelli basati su IP. Con il passaggio dei broadcaster ai servizi di streaming come priorità, questa tendenza è destinata ad espandersi," ha dichiarato Antonio G. Corrado, CEO di MainStreaming.

Mediante l'innovativa piattaforma Intelligent Media Delivery Platform® (iMDP) di MainStreaming, che è stata progettata per garantire pieno controllo sull'intero workflow del processo di distribuzione, Persidera sarà in grado di assicurare la massima Qualità del Servizio per ogni tipologia di soluzione erogata sulle diverse piattaforme digitali.

"L'accordo di collaborazione strategica comn Mainstreaming ci consente di rimanere all'avanguardia nei progressi tecnologici del settore e di fornire le esperienze di visione più avanzate, affidabili e coinvolgenti possibili. L'integrazione dei nostri nuovi servizi end-to-end in ambito Media con la piattaforma IMDP di Mainstreaming, crea un notevole valore aggiunto per i nostri clienti attuali e futuri, ridefinendo gli standard del panorama della trasmissione dei media." ha detto Guido Fermetti, COO di Persidera.

Attraverso questo nuovo accordo, Persidera e MainStreaming si posizionano sul mercato con un'offerta unica per innovazione e qualità dei servizi di distribuzione Media e segnano un punto di partenza per rivoluzionare l'esperienza di streaming, sfruttando le tecnologie più avanzate che consentiranno di offrire esperienze di visione straordinarie.

Informazioni su Persidera

Persidera è il principale Operatore di Rete nazionale Digitale Terrestre rivolto agli editori indipendenti. Offre soluzioni innovative nel settore Media, garantendo i più elevati standard di qualità ed affidabilità dei propri servizi.

Informazioni su MainStreaming

MainStreaming è specializzata nella distribuzione intelligente di contenuti video. La nostra piattaforma permette alle imprese, ai media e alle aziende di gaming di garantire la migliore qualità dell'esperienza ai loro utenti, assicurando scalabilità e pieno controllo sul processo di distribuzione video.

La soluzione di MainStreaming potenzia l'efficienza della rete, garantendo servizio di qualità superiore e un ritorno sull'investimento tangibile, sia dal punto di vista finanziario che ambientale.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2452583/Persidera_and_MainStreaming.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2452597/MainStreaming_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lalleanza-tra-persidera-e-mainstreaming-apre-una-nuova-era-nella-distribuzione-media-e-broadcast-302187801.html