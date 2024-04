Lanciato l'evento Giardino sul Mare, Musica e Sport a Xiamen

XIAMEN, Cina, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Una notizia di chinadaily.com.cn:

Con l'avvicinarsi delle festività del May Day, l'ufficio del turismo di Xiamen ha lanciato una serie di produzioni e attività culturali sul tema "Giardino sul mare, musica e sport a Xiamen", invitando i visitatori da tutto il paese a scoprire l'incantevole stile di vita della città.

Un'introduzione alle attrazioni di Xiamen è stata presentata in una conferenza, aperta a Pechino il 17 aprile, che ha messo in luce lo sviluppo economico culturale e turistico della provincia del Fujian. L'evento ha visto anche flash mob artistici, esperienze di lifestyle, spettacoli di danza e attività online.

Di recente, l'ufficio del turismo di Xiamen ha organizzato anche vari flash mob artistici nella zona del 798 Art District di Pechino e nei distretti di Sanlitun, Lago Houhai e Stadio Nazionale, dove ballerini e artisti hanno presentato drammi di danza classici. Il 20 e 23 aprile, presso la China National Opera House, gli artisti dello Xiamen Little Egret Folk Dance Art Center hanno presentato i drammi di danza originali Deep Feelings in the Ancient Courtyard e Flowers and the Sea.

Flowers and the Sea racconta il rapporto lungo 26 anni tra la provincia del Fujian e la regione autonoma del Ningxia Hui per alleviare la povertà, mentre Deep Feelings in the Ancient Courtyard si concentra sulla vita di una donna del Fujian, dall'innocenza dell'infanzia all'emozione del primo amore, la dolcezza del matrimonio e il dolore della separazione. La trama mette in mostra le caratteristiche architettoniche, le usanze nuziali e la vita di un villaggio del Fujian meridionale, integrando elementi delle usanze e dell'arte popolare di Minnan (un'area nella provincia meridionale del Fujian), come le marionette, la danza dei tamburi, l'opera Gaojia e la musica Nanyin.

Il 19 aprile, nella nuova produzione Vast Sky and Boundless Sea creata dal Fujian Kaixin Mahua Group con sede a Xiamen, è stata presentata la fusione tra musica classica e rock, combinata a una forte atmosfera romantica sul mare, mentre il 20 aprile, nel concerto Your Lie in April, sono state eseguite opere classiche di Chopin, Kreisler e Beethoven.

Nelle prossime settimane, Xiamen ospiterà una serie di concerti quasi ogni fine settimana, con esibizioni di artisti come Jacky Cheung, AccuseFive, Li Jian e la 83 Band. Inoltre, a luglio a Xiamen andrà in scena il dramma di danza nazionale originale del Jiangsu Center for the Performing Arts, A Dream of Red Mansions, adattato dall'omonimo romanzo classico di Cao Xueqin e considerato una produzione di alto livello in tutta la Cina.

