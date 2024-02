LAY'S, INSIEME ALLE ICONE DEL CALCIO DAVID BECKHAM E THIERRY HENRY, SORPRENDE 75.000 FAN CON L'EPICO RITORNO DI "NO LAY'S, NO GAME"

"No Lay's, No Game" torna in grande stile con la "Chip Cam" all'interno dello stadio e con la nuova tecnologia "Lay's Detector" per premiare i tifosi che seguono la UEFA Champions League con Lay's!

MILANO, 23 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Chi ha delle patatine Lay's? Una domanda apparentemente semplice ma che potrebbe portare a sorprese inaspettate, in momenti inaspettati e da persone inaspettate. Lay's, il brand di patatine numero uno al mondo e partner ufficiale di UEFA Champions League (UCL), torna nel 2024 con "No Lay's, No Game". Grazie all'uso della "Chip Cam", alle stelle del calcio David Beckham e Thierry Henry e all'innovativa tecnologia Lay's Detector sviluppata in collaborazione con Meta, Lay's regala emozioni a tutti i tifosi che scelgono di guardare le partite con un pacchetto di patatine Lay's in mano.

«Abbiamo ascoltato i tifosi di calcio di tutto il mondo e su un elemento concordano tutti: che si tratti di guardare le partite con un gruppo di amici o a casa da soli, l'esperienza ha sempre quel quid in più quando si condivide un pacchetto di patatine Lay's», ha dichiarato Ciara Dilley, Vice Presidente Marketing Global Foods Group di PepsiCo. «Quest'anno, l'iniziativa No Lay's, No Game offre ancora più motivi per averne uno in mano: potrebbe accadere qualcosa di davvero straordinario. E quelli senza potrebbero rimanere a bocca asciutta!».

Per il 2024, Lay's ha adottato un approccio audace, invitando Beckham ed Henry a chiedere "Chi ha delle patatine Lay's?" ad una folla di 75.000 tifosi in festa a San Siro durante quella che era una delle partite più attese di questa stagione di UEFA Champions League: AC Milan vs. PSG. Poco prima del calcio d'inizio infatti, Beckham scopre che Henry ha mangiato tutte le sue patatine Lay's: come trovarne delle altre in pochissimi minuti? I due campioni lanciano quindi un appello attraverso la "Chip Cam" di Lay's, una versione rivisitata della tradizionale kiss cam.

La "Chip Cam" parte alla ricerca di un tifoso che abbia delle patatine Lay's, mentre Beckham ed Henry osservano gli spettatori tentare freneticamente di essere selezionati: chi offre pizze, chi pacchetti di patatine Lay's vuoti e chi persino si bacia. Alla fine, per la felicità dei due fuoriclasse, un padre e una figlia sono inquadrati con un pacchetto di Lay's in mano e vengono invitati a guardare la partita proprio con Beckham ed Henry, a dimostrazione che solo Lay's può davvero far vivere un'esperienza fuori dal comune. Questa avvincente ricerca costituisce il fulcro dello spot No Lay's, No Game di quest'anno, che andrà in onda per tutta la stagione di UCL. La campagna è stata creata in collaborazione con Slap Global e diretta dal pluripremiato regista pubblicitario e televisivo Andrew Lane.

«Abbiamo trascorso una giornata entusiasmante durante le riprese allo stadio di San Siro per l'iniziativa No Lay's, No Game. Ogni volta che io e Thierry ci riuniamo è sempre molto divertente ed è stato bello poter sorprendere 75.000 tifosi», ha dichiarato Beckham.

«L'anno scorso, in collaborazione con Lay's, ho fatto una sorpresa ad alcuni dei più sfegatati tifosi di calcio, andando letteralmente a casa loro per vedere se avessero un pacchetto di Lay's e, in caso affermativo, per guardare la partita con loro», ha detto Henry. «Quest'anno abbiamo alzato la posta in gioco con la "Chip Cam" ed è stato davvero esaltante tornare allo stadio con David. Abbiamo trascorso gran parte della nostra carriera giocando l'uno contro l'altro sul campo, quindi c'è qualcosa di speciale nel riunirsi con Lay's in un modo completamente nuovo per offrire ai tifosi un'esperienza unica».

Lay's porterà la filosofia di No Lay's, No Game anche a casa dei tifosi. In collaborazione con Meta e Simone, Lay's ha creato il Lay's Detector, un'esperienza digitale unica che offre ai tifosi di calcio di una selezione di Paesi la possibilità di vincere premi emozionanti fino alla fine dell'UCL. Come? I tifosi devono dimostrare di avere con sé Lay's mentre guardano una partita utilizzando il Lay's Detector: è sufficiente scansionare il QR code presente sui canali social di Lay's o nello spot No Lay's, No Game. In seguito, ai tifosi verrà chiesto di verificare se hanno con sé Lay's e, in caso affermativo, parteciperanno alla vincita di premi esclusivi, tra cui persino i biglietti per la finale della UCL maschile allo stadio di Wembley a Londra. E se non hanno Lay's? Non c'è da preoccuparsi: i tifosi avranno altre occasioni per mostrare il loro pacchetto e vincere premi epici nel corso della stagione.

Durante tutta la UEFA Champions League 2023-2024 (sia maschile che femminile), No Lay's, No Game offrirà ulteriori momenti emozionanti e inaspettati. Per accedere al Lay's Detector e per rimanere informati sulle novità di No Lay's, No Game basta seguire la pagina @lays_football su Instagram.

