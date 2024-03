Le aziende globali guardano alle opportunità grazie alla CIIE

SHANGHAI, 20 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Considerata un trampolino di lancio per le aziende globali che puntano a entrare con forza nel mercato cinese o a espandere la propria attività, l'Expo Cinese Internazionale dell'Importazione (CIIE), la prima fiera commerciale di portata nazionale dedicata al mondo dell'import, si svolgerà questo novembre a Shanghai per la settima edizione.

I lavori di preparazione sono in pieno svolgimento, dato che oltre 240.000 i metri quadri di area espositiva dedicata alle imprese sono già prenotati dai primi espositori, tra cui quasi 200 aziende Fortune Global 500 e colossi industriali.

Le imprese straniere raccolgono i frutti delle passate edizioni della CIIE.

Negli ultimi sei anni, aziende di 173 paesi e regioni hanno debuttato alla CIIE realizzando transazioni provvisorie per un valore di 424,23 miliardi di dollari USA.

"La CIIE fornisce una piattaforma per la cooperazione e lo scambio commerciale internazionale che permette alle aziende e agenzie globali di interagire direttamente con i consumatori cinesi, al contempo creando contatti con operatori del settore e con potenziali partner commerciali", è il commento di Jorge Viana, presidente dell' Agenzia Brasiliana per la Promozione del commercio e degli investimenti.

Triunfo, il maggior produttore brasiliano di matè biologico, ha conquistato una reputazione sempre più elevata tra i consumatori cinesi da quando ha presentato alla quarta edizione della CIIE i suoi prodotti di qualità elevata. "La fiera non solo ci aiuta a far crescere la nostra attività nel mercato cinese, ma promuove anche la cooperazione tra fornitori di materie prime, acquirenti e distributori", ha affermato Leon Lee, un rappresentante dell'azienda.

Oltre all'Expo commerciale, 72 paesi e organizzazioni internazionali hanno entusiasmato i visitatori con i loro risultati scientifici e tecnologici, la cultura e l'arte all'Esposizione dei Paesi alla sesta edizione della CIIE .

"I Paesi Bassi hanno ampliato la propria presenza internazionale attraverso la CIIE in aree quali il contesto per gli investimenti, i progressi tecnologici, la tutela ambientale, la vita e il benessere", ha dichiarato Wim Geerts, ambasciatore dei Paesi Bassi in Cina.

Il Forum Economico Internazionale di Hongqiao punta i riflettori sulle questioni globali.

Il sesto Forum Economico Internazionale di Hongqiao ha registrato una partecipazione record di oltre 8.000 partecipanti e ha proposto 22 sub-forum su numerosi argomenti.

Con l'obiettivo di trasformare il forum in un evento più produttivo e di maggiore impatto, i suoi organizzatori hanno tenuto un simposio a Pechino invitando oltre 130 persone a contribuire ai temi e agli argomenti di quest'anno.

Yi Xiaozhun, ex vicedirettore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, ha sottolineato che il forum dovrebbe continuare a concentrarsi sull'apertura per promuovere la cooperazione e i vantaggi reciproci nel quadro di un'economia mondiale frammentata.

Seguiranno seminari simili per sollecitare opinioni, idee e suggerimenti sugli argomenti da discutere durante il forum di quest'anno.

La CIIE 2024 dà il benvenuto a più partecipanti.

La settima edizione della CIIE proporrà un'altra serie di roadshow mondiali, dal 20 al 28 marzo, in Brasile, Portogallo e Paesi Bassi, e sono invitate a partecipare alla CIEE altre imprese locali.

