Le “colazioni con l’Architett@”, gli “itinerari nella città” e tutte le altre novità della settima edizione del Festival dell’Architettura di Roma

Roma, 16 giugno 2025. Mancano pochi giorni al taglio del nastro del Festival dell’Architettura di Roma, evento ideato e organizzato dall’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. L’appuntamento è per venerdì 20 giugno quando, alla presenza dei vertici dell’Ordine – Presidente OAR Alessandro Panci e Direttrice FAR e Consigliera OAR Alice Buzzone – dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, della Presidente della Fondazione MAXXI Emanuela Bruni, del Preside dell’Università di Roma Sapienza Orazio Carpenzano e di Giovanni Formica dell’Università Roma Tre, prenderà il via la kermesse che per sei giorni anche quest’anno torna ad animare la Capitale con un programma ricco di incontri, talk, mostre, installazioni, proiezioni cinematografiche e musica.

Per questa settima edizione di FAR, grazie al coinvolgimento di podcaster, influencer e content creator, il Festival punta ad ampliare il proprio pubblico e a sperimentare nuovi linguaggi, aprendosi a modalità innovative di racconto e divulgazione.

Gli spazi della Casa dell’Architettura e il giardino del complesso monumentale dell’Acquario Romano saranno il cuore di un percorso immersivo tra architettura e design, con anche esposizioni di prodotti innovativi e sostenibili. Ma non solo, perché FAR 2025 coinvolge anche i Municipi IV e V della Capitale, grazie a una call pubblica e gratuita per la progettazione di installazioni architettoniche temporanee, che saranno ospitate nelle aree indicate dagli stessi Municipi partner.

Quest’anno saranno numerosi i contributi dall’estero: sono infatti in programma conferenze internazionali con ospiti come Tatiana Bilbao (Messico), Giancarlo Mazzanti (Colombia), Amelia Tavella (Corsica) e Ulisses Studio (Spagna), oltre ovviamente a numerosi dibattiti tra architetti della scena romana e nazionale, in un dialogo che intreccia passato, presente e futuro.

Tra le novità di questa settima edizione di FAR ci sono le “Colazioni con l’Architett@”, un nuovo format che dalle 8 alle 11 coinvolgerà il pubblico del Festival in momenti esperienziali e conviviali da trascorrere insieme ad architetti e designer.

Altra novità che caratterizzerà le mattine di FAR 2025 sono gli “Itinerari attraverso l’Architettura”, con percorsi dalla via Appia a via del Pellegrino, dal Rione Esquilino alla Stazione Termini per affrontare il tema dell’Architettura Ostile, e un focus sulle periferie e le politiche urbane nazionali. Un itinerario speciale sarà inoltre dedicato alla fotografia, con focus sulle abitazioni romane e le atmosfere urbane più tipiche della Capitale.

Saranno visitabili due importanti mostre: “Lo Spazio Immisurabile, Piranesi Architetto”, curata da Michela Falcone, e la mostra fotografica “Vulnerabilità Analogica. Spazio Corpi Figure - Ernesta Caviola”, a cura di Barbara Martusciello. Sarà inoltre visitabile, nel bellissimo giardino monumentale del complesso dell’Acquario Romano, l’installazione EDICOLA: Comunità in Rete progettata dallo studio Aut Aut Architettura, vincitrice della call for projects FAR.

A caratterizzare FAR 2025 saranno anche le serate dedicate al cinema, con proiezioni e dibattiti volti ad offrire una prospettiva trasversale e coinvolgente sull’architettura. Tra i film in programma: “Mies van der Rohe, le linee della vita” di Sabine Gisiger, “La Casa di Cini Boeri” di Maddalena Bregani. Il 22 giugno si terrà un talk a partire dalla recente pellicola “La città proibita” di Gabriele Mainetti: il regista sarà presente alla Casa dell’Architettura per un talk speciale con i visitatori del Festival.

Torna anche quest’anno MATCH, Design!, il format di confronto tra critici e designer sui temi dei materiali e dell’abitare a cura di Alessandro Gorla e Paolo Casicci.

Nel corso della kermesse sono previsti momenti di confronto anche con realtà locali e culturali che hanno avviato una collaborazione con il Festival. Tra queste, ci sono “Scomodo”, “Ottavo Colle” e “Urban Experience”, “ProViaggiArchitettura” e la recente esperienza di “About:”.

Tanti gli appuntamenti anche conviviali, come il dj set inaugurale con MALAMOVIDA e la serata conclusiva in collaborazione con Roma Diffusa che vedrà le performance “Twirls” di Francesca Heart presents “Twirls” e Dj Set w/ Bluemarina & Emilio LCT.

I professionisti che desiderino ottenere i crediti formativi previsti da alcuni eventi possono farlo iscrivendosi agli appuntamenti tramite il portale della formazione OAR o direttamente dagli appositi spazi inseriti nel Pdf del programma consultabile tramite Dropbox.

Tutti gli eventi di FAR 2025 sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Qui è possibile consultare la cartella stampa, contenente tra l’altro il programma completo di FAR 2025.

