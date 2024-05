L'icona di Gotham City Bruce Wayne ispira versioni uniche delle HYPERCAR firmate Automobili Pininfarina

NEW YORK, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina ha curato una collezione di veicoli interamente elettrici personalizzati e ispirati al personaggio della DC Bruce Wayne, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e Relevance International.

Imprenditore visionario con una spiccata passione per le tecnologie sostenibili e all'avanguardia, il gusto elegante e raffinato di Bruce Wayne ben si abbina al design italiano di Automobili Pininfarina e all'esperienza cliente all'insegna del lusso offerta dal marchio, che consente agli acquirenti di realizzare la propria auto dei sogni in collaborazione con i team di artigiani e progettisti nell'atelier di Cambiano.

Il personaggio del grande e del piccolo schermo ha ispirato due nuove versioni altamente esclusive dell'hyper Barchetta B95 e dell'hyper GT Battista di Automobili Pininfarina. Ogni elemento di questi due esemplari, ribattezzati "Gotham" e "Dark Knight", è stato meticolosamente selezionato per richiamare lo stile di vita lussuoso di questa icona della cultura pop, che dal 1939 appare in numerose forme di intrattenimento e molteplici media. Questa collaborazione sarà lanciata sul web e sarà seguita da uno speciale evento dedicato, rigorosamente su invito , il primo theatre concept del suo genere, che sarà inaugurato questa estate con l'esposizione esclusiva di una Battista di Automobili Pininfarina.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La nostra collaborazione con Wayne Enterprises tramite Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, DC e Relevance International è una scelta naturale per Automobili Pininfarina. Nasce dalla nostra ricerca comune di tecnologie sostenibili e all'avanguardia al fine di promuovere il futuro della mobilità. Questa partnership non solo ci permetterà di accendere l'immaginazione dei nostri clienti, ma anche di raggiungere e ispirare target di pubblico nuovi e diversificati."

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha affermato: "Progettare un'hypercar interamente elettrica ispirata a Bruce Wayne è un sogno per il nostro team, poiché ci ha dato la libertà creativa di metterci nei panni di un personaggio iconico come lo è Bruce Wayne. Queste due specifiche esclusive delle nostre due hypercar rappresentano le vetture perfette per l'uomo che si cela dietro la maschera più famosa del mondo."

Andrea Crespi, Chief Technical Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "Wayne Enterprises rappresenta un faro di innovazione e una testimonianza di incrollabile dedizione a ridefinire i limiti del possibile. La Barchetta B95 e l'hyper GT Battista hanno già saputo catturare questo spirito visionario, rispecchiando gli sforzi instancabili e le menti brillanti dei team tecnici di Automobili Pininfarina."

Robert Oberschelp, Responsabile di Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, ha aggiunto: "Collaborare con Automobili Pininfarina alla progettazione di queste vetture incredibili e avveniristiche incarna il principio guida di Wayne Enterprises: collaborare con marchi di spicco per portare nel mondo reale il gusto raffinato di Bruce Wayne. Queste splendide hypercar con un design elaborato e tecnologie futuristiche celebrano il suo stile di vita, offrendo allo stesso tempo un prodotto innovativo diverso da qualsiasi altro disponibile sul mercato."

Specifiche

Automobili Pininfarina ha creato due versioni esclusive dell'hyper Barchetta B95 e dell'hyper GT Battista, ribattezzate Gotham e Dark Knight, con numerose specifiche uniche e mai viste prima. Le quattro vetture sono dotate di una batteria agli ioni di litio da 120 kWh ad alta capacità e quattro motori che generano 1.900 CV. Questa potenza dirompente consente ai modelli interamente elettrici di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, uno scatto più veloce di un'attuale Formula 1.

Per entrambi i modelli Battista e B95 sono state introdotte novità nell'interfaccia uomo-macchina ispirate a Wayne Enterprises, incluse istruzioni con una voce che ricorda il fedele maggiordomo e assistente di Bruce Wayne, Alfred Pennyworth. I modelli Battista offriranno inoltre nuove specifiche volte a incrementarne ulteriormente le prestazioni. Includono pinne di squalo sul portellone e alette orientabili nelle appendici anteriori e posteriori in fibra di carbonio per offrire un'efficienza aerodinamica totale superiore verso l'aerofreno posteriore e le fiancate dell'auto. Gli esterni sono impreziositi dai loghi Wayne Enterprises sulle minigonne laterali e sul tetto, mentre tutti i modelli sfoggiano un telaio esclusivo e una piastra della targa in alluminio, ispirati a Bruce Wayne.

Per rimarcare ulteriormente la filosofia "Dream Cars. Made Real", gli interni delle Battista Gotham e Dark Knight hanno un nuovo design di portiere e tetto; quest'ultimo è stato in larga parte sostituito con un vetro curvato che inonda l'abitacolo di luce.

Specifica Gotham

Questo design rispecchia il lato più sofisticato e raffinato di Bruce Wayne. Entrambi i modelli B95 e Battista sfoggiano un rivestimento caratteristico in pelle marrone chiaro con una trapuntatura personalizzata sui pannelli centrali e cuciture in tinta.

La carrozzeria della Battista Gotham nella splendida tonalità lucida Argento Vittorio è completata dal tetto Goccia in Nero Torino lucido. Per un look davvero unico, l'iconico logo della "F" è retroilluminato e realizzato in alluminio anodizzato, spazzolato e lucidato. I cerchi in lega da 20" all'avantreno e da 21" al retrotreno presentano una finitura con faccia in Prezioso Evoluzione lucido e canale nero opaco.

I cerchi della B95 Gotham sono simili a quelli della Battista Gotham salvo per la finitura, con l'anello interno nero opaco e quello esterno nero lucido, e sfoggiano pinze Titan e un dado centrale in alluminio spazzolato anodizzato nero.

Specifica Dark Knight

A differenza dell'altro design, Dark Knight rispecchia l'utilizzo che Bruce Wayne fa della tecnologia per aggiudicarsi un vantaggio significativo nella lotta alla criminalità di Gotham City. Queste vetture sfoggiano un rivestimento in Alcantara nero e pelle nera, con esclusive cuciture a contrasto bicolore nere e oro.

La carrozzeria della Battista Dark Knight nella tonalità Nero Profondo lucida è completata dal tetto Goccia in Nero Torino e cerchi con finitura "ceramic polished" Glorioso. Gli esterni della B95 Dark Knight sono simili a quelli della Battista, inclusi i cerchi con finitura "ceramic polished".

Tutti e quattro i design rispecchiano la ricerca di innovazione di Wayne Enterprises e la personalità di Bruce Wayne. Dall'elegante applicazione del logo aziendale Wayne Enterprises sulle vetture, ai ricami personalizzati sui sedili, fino alla voce ispirata ad Alfred, queste auto da sogno incarnano l'iconico personaggio che veglia su Gotham City.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA: automobili-pininfarina.com/media-hub

NOTE DEL REDATTORE

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Cambiano, in Italia, con un ufficio commerciale a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnate, ingegnerizzate e prodotte a mano in Italia, con particolare attenzione alla progettazione di esperienze per i principali creatori di tendenze al mondo, tutte le vetture Automobili Pininfarina incarnano la filosofia progettuale di PURA. Questa filosofia pervaderà inoltre tutti i modelli futuri delle nostre auto di serie, in cui l'ispirazione classica si sposerà alle tecnologie più all'avanguardia.

INFORMAZIONI SULLA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA (LINK ALLA CARTELLA STAMPA)

La Battista è l'auto più potente progettata e costruita in Italia e offre un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un'attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un'autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un'unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l'atelier di Cambiano, in Italia.

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), parte di Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences, estende il formidabile portfolio dell'azienda di marchi e franchise di intrattenimento nella vita dei fan di tutto il mondo. WBDGCP collabora con licenziatari d'eccellenza a livello globale alla realizzazione di prodotti pluripremiati nei settori giocattoli, moda, arredamento ed editoria ispirati ai più grandi franchise di film, TV, animazione e giochi di Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim e molti altri. Con programmi di licenze e merchandising globali innovativi, iniziative commerciali e partnership promozionali, WBDGCP è una delle principali organizzazioni di licenze e merchandising al dettaglio al mondo.

DC, parte di Warner Bros. Discovery, crea personaggi iconici e storie durature ed è uno dei più grandi editori di fumetti e romanzi grafici al mondo. Il lavoro creativo di DC intrattiene il pubblico di ogni generazione in tutto il mondo, con storie e personaggi di DC integrati nelle divisioni film, TV, animazione, prodotti consumer, home entertainment, giochi ed esperienze a tema di Warner Bros. Discovery e sul servizio di abbonamento digitale ai fumetti DC Universe Infinite. Maggiori informazioni sono disponibili su DC.com.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2401448/B95_Gotham_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2401449/B95_Gotham_2.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2401447/B95_Dark_Knight_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2401450/Battista_Dark_Knight_1.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2401451/Battista_Dark_Knight_2.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2401452/Battista_Gotham_1.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/licona-di-gotham-city-bruce-wayne-ispira-versioni-uniche-delle-hypercar-firmate-automobili-pininfarina-302131584.html