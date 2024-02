Lightspeed investe nella corsa di RobCo verso la leadership della robotica automatizzata per le PMI

MUNICH, 26 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- RobCo, esperto in soluzioni di automazione robotica modulare, accessibile e connessa per le piccole e medie imprese (PMI), ha ottenuto, nell'ambito della nuova fase di finanziamento (Series B), la partecipazione dell'azienda globale di venture capital Lightspeed Venture Partners come ulteriore investitore. L'azienda ha ricevuto 39 milioni di euro da Lightspeed e altri investitori per continuare a promuovere in modo coerente lo sviluppo e la crescita. Anche l'ex investitore di WhatsApp e Nvidia, Sequoia Capital, Kindred Capital e Promus Ventures, partecipano a questa fase di finanziamenti. Questa operazione porta il volume totale degli investimenti in RobCo a oltre 55 milioni di euro. Il nuovo capitale acquisito sarà investito principalmente nell'ulteriore sviluppo della rete commerciale e nella ricerca e sviluppo del prodotto.

RobCo è stata fondata nel 2020 da tre ricercatori scientifici presso la cattedra di Robotica e Intelligenza Artificiale presso la Università tecnica di Monaco di Baviera. L'azienda si è specializzata nello sviluppo di kit hardware per robot flessibili e adattabili a varie applicazioni nella produzione delle PMI, come il carico e lo scarico delle macchine o la palettizzazione.

I kit consentono, basandosi sulla piattaforma hardware e software unica e integrata verticalmente RobCo Studio, una costruzione modulare e intuitiva delle applicazioni robotiche. Grazie ad essa, i robot impiegati possono essere configurati, implementati e gestiti a distanza tramite un gemello digitale. Ciò consente un rapido e semplice utilizzo plug-and-play in pochi giorni. La programmazione complessa o il personale specializzato non sono necessari grazie all'approccio a basso codice. Inoltre, la piattaforma si distingue per essere un sistema modulare end-to-end, dotato di tutte le interfacce future. Uno strato innovativo di sensori e software garantisce la durata dell'hardware. Le soluzioni di RobCo sono particolarmente concepite per le aziende industriali di medie dimensioni, per le quali l'utilizzo delle macchine diventa conveniente solo se queste possono essere riprogrammate rapidamente e flessibilmente per compiti diversi. RobCo supporta le aziende nell'ingresso nel mondo dell'automazione e nella trasformazione verso l'Industria 4.0.

"Attraverso una soluzione completa di automazione RobCo nel settore della palettizzazione, possiamo affrontare attivamente la carenza di personale qualificato e risparmiare contemporaneamente sui costi", afferma Martin Matern, direttore dell'impianto di Lüneburg presso la DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH.

Sense, Reason, Act - robotica autonoma e intelligente per tutte le aziende

"Lo sviluppo continuo della nostra piattaforma robotica modulare per uso industriale è cruciale per affrontare le sfide attuali e future nell'economia e nella società. Oggi, i nostri robot possono già essere configurati, programmati e gestiti con l'assistenza di software e intelligenza artificiale. Il prossimo passo è rendere i robot industriali ancora più autonomi e intelligenti nel loro ambiente operativo", afferma Roman Hölzl, CEO e co-fondatore di RobCo. "Con il nostro approccio all'autonomia RobCo, puntiamo a una implementazione ancora più profonda dell'intelligenza artificiale nel nostro software, in modo che i robot possano presto percepire, analizzare e pianificare azioni nella loro ambiente in modo autonomo, seguendo il triplice principio 'percepisci, ragiona, agisci'."

"L'uso della robotica nell'ambiente industriale era finora riservato quasi esclusivamente alle grandi aziende con le relative capacità finanziarie e di personale", sottolinea Alex Schmitt, partner di Lightspeed. "Alti costi e una complessità enorme li rendevano in parte inaccessibili e difficili da gestire per le piccole e medie imprese. RobCo ha già compiuto un grande passo in avanti in questo settore con i suoi sviluppi. Qui riconosciamo un enorme potenziale sia tecnologico che commerciale per il mercato tedesco, ma anche internazionale. Questo potenziale deve essere ottimamente promosso per consentire l'uso di soluzioni di automazione robotica a tutte le aziende."

"Siamo solo all'inizio di un lungo viaggio verso l'automatizzazione e vogliamo diventare leader in Europa nel settore dell'automazione robotica modulare per le PMI. RobCo è unica con i suoi robot facili da implementare che offrono un ROI positivo fin dal primo giorno", aggiunge Roman Hölzl. "Ci consideriamo un'estensione delle aziende nell'automazione della loro produzione e sosteniamo la loro trasformazione verso l'Industria 4.0. Il fatto che un grande investitore di venture capital come Lightspeed sostenga i nostri prossimi passi con un finanziamento da 39 milioni di euro ci dice chi siamo sulla strada giusta - e per tutti noi è anche una grande spinta motivazionale per portare le nostre soluzioni al livello successivo."

