L'iniziativa EUCOTTON: prodotti in cotone europei e sostenibili al 100%

MADRID, 28 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Alcune settimane fa decine di migliaia di agricoltori europei erano impegnati nella semina del cotone europeo non OGM. Sono i volti dietro a un settore che, nonostante rappresenti una percentuale ridotta della produzione mondiale di questa fibra (2%), si conferma ai primi posti nella classifica degli esportatori globali grazie all'elevata qualità e alla popolarità del prodotto.

Si tratta inoltre di un settore sempre più alla ribalta perché impegnato per un futuro sostenibile, con iniziative come EUCOTTON che mostrano gli sforzi per la sostenibilità ambientale e sociale del settore del cotone europeo.

EUCOTTON, promossa dalla European Cotton Alliance (ECA), riunisce l'intera filiera del cotone in Europa per garantire la qualità e la tracciabilità di questo materiale. Dato che i consumatori richiedono ai marchi prodotti più sostenibili, con supply chain più corte e solidi valori sociali, il cotone europeo rappresenta la risposta per le industrie del tessile e della moda alla ricerca di materie prime sostenibili. Costituisce innanzitutto una parte tradizionale di intere comunità in Grecia e Spagna, i due paesi in cui si concentra il 100% della produzione europea di cotone, dove per decenni ha offerto occupazione di qualità e opportunità economiche a migliaia di lavoratori altamente qualificati.

Il settore del cotone in Europa sta compiendo passi importanti verso un'agricoltura più sostenibile. È una delle poche colture al mondo di questa materia prima a utilizzare sementi non OGM al 100%, mentre i produttori adottano pratiche di gestione integrata degli animali infestanti per ridurre il ricorso ai pesticidi e pratiche di monitoraggio dell'acqua per utilizzare le risorse idriche in modo regolamentato e sostenibile. L'intero ciclo produttivo è controllato tramite rigorosi criteri di controllo qualità fissati dall'Unione europea, tutelando i processi per un prodotto rispettoso dell'ambiente. Infine, la stretta vicinanza tra le aree di coltivazione e lavorazione del cotone e i marchi europei riduce l'impronta di carbonio dei prodotti finali per il consumatore.

Le proprietà del cotone europeo in termini di sostenibilità e di qualità sono state presentate di recente a Roma in occasione della Phygital Sustainability Expo, il maggior evento italiano sulla sostenibilità che ogni anno richiama oltre 10.000 visitatori e raggiunge un pubblico di oltre 70 milioni. L'evento di due giorni, organizzato dalla Sustainable Fashion Innovation Society il 4 e il 5 giugno presso l'imponente Museo dei Fori Imperiali, è stato patrocinato dalla Delegazione dell'Unione europea a Roma, dal Parlamento europeo, dal governo italiano, dall'UNESCO, dalla FAO e da molte altre organizzazioni nazionali e internazionali.

In rappresentanza di EUCOTTON è intervenuto il presidente della European Cotton Alliance, Antonios Siarkos, che ha illustrato l'iniziativa nel corso della 1a International Round Table on Cotton: From Crop to Shop (Tavola rotonda internazionale sul cotone: dal raccolto al punto vendita) dedicata a questa fibra, insieme a relatori provenienti da Europa, Africa e Stati Uniti. Il dibattito, trasmesso dalla RAI, ha toccato argomenti quali le proprietà del cotone in materia di sostenibilità, il suo contesto commerciale globale e le opportunità per le supply chain locali. Siarkos ha sottolineato: "Il cotone europeo è una materia sostenibile di qualità elevata prodotta in modo responsabile. EUCOTTON è un'iniziativa esclusiva del settore del cotone europeo dedicata alla crescente consapevolezza sulle proprietà di sostenibilità e qualità del prodotto in Europa, nonché alla nostra piattaforma per la tracciabilità, lanciata di recente, in grado di garantire l'origine europea dei prodotti per l'intera supply chain".

Nel corso dei due giorni della Phygital Sustainability Expo, presso il Museo dei Fori Imperiali è stato allestito uno stand di EUCOTTON, che ha incluso la presentazione di abiti ispirati alla mitologia greca e realizzati con cotone europeo dagli studenti e dai docenti dell'Università Ellenica Internazionale – Dipartimento di Creatività, Design e Abbigliamento.

I prossimi passi per EUCOTTON in Italia includono la presentazione dell'iniziativa al settore tessile e della moda nazionali, con un evento dedicato in programma a Milano il 10 luglio. Nel corso dell'evento, la delegazione greca e quella spagnola di EUCOTTON presenteranno ai marchi italiani l'approccio innovativo di EUCOTTON alla creazione di capi di qualità europei, sostenibili e tracciabili al 100%, lungo tutta la filiera dai campi al punto vendita.

INFORMAZIONI SULLA EUROPEAN COTTON ALLIANCE

La European Cotton Alliance (ECA) è un'associazione a livello europeo nata dalla collaborazione attiva di produttori e associazioni del settore del cotone nei paesi europei che producono questa fibra. I fondatori dell'associazione sono le organizzazioni interprofessionali e le associazioni industriali e manifatturiere di Grecia e Spagna, in cui si concentra il 100% del cotone coltivato in Europa.

La campagna EUCOTTON è implementata dall'ECA nell'obiettivo di aumentare la visibilità del cotone europeo e di accrescere la consapevolezza delle sue caratteristiche in termini di sostenibilità e di qualità in numerosi mercati target dell'Europa. Campagna co-finanziata dall'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) 1144/2014 – Enjoy, it's from Europe.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: eucotton.eu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448847/EUCOTTON_Phygital_Sustainability_Expo_Italy.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/liniziativa-eucotton-prodotti-in-cotone-europei-e-sostenibili-al-100-302185616.html