LO SPLENDIDO BANGLADESH IN MOSTRA A TTG TRAVEL EXPERIENCE

RIMINI, Italia, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- L'Ente per il turismo del Bangladesh è lieto di annunciare la partecipazione a TTG Travel Experience presso il Rimini Expo Centre, Italia, dal 9 all'11 ottobre 2024. Al cuore dell'evento, il padiglione del Bangladesh metterà in risalto la straordinaria fusione di cultura, patrimonio e natura del Paese, invitando i visitatori a esplorare e vivere l'esperienza dello splendido Bangladesh.

Rinomato per la sua ricca diversità culturale e naturale, il Bangladesh affascina i viaggiatori con paesaggi mozzafiato e tradizioni vivaci. Il padiglione offrirà uno scorcio delle meravigliose destinazioni del Paese, tra cui Sundarbans, la foresta a mangrovia più grande del mondo, le incantevoli paludi di Sylhet e Barishal e Cox's Bazar, la spiaggia più lunga del mondo.

Il Bangladesh non è solo un paradiso per gli amanti della natura, ma è anche un tesoro di monumenti storici e culturali. I visitatori possono scoprire di più su Sompura-Mahavihara, un antico monastero buddista e università, e sperimentare la calorosa ospitalità per cui il paese è famoso. Inoltre, il padiglione metterà in mostra il variegato patrimonio artistico del Bangladesh, tra cui la pittura su risciò, forma d'arte tradizionale riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale, e il Mangal-Shobhajatra, una processione culturale inclusiva che celebra il capodanno bengalese.

Per chi è interessato alle sofisticate tradizioni tessili del Bangladesh, il padiglione presenta Nakshi-Katha, una forma d'arte di trapunte vecchia di un secolo, Jamdani, tessuto della famiglia reale e Patachitra, una tradizione artistica popolare unica che riunisce la narrazione visiva a colori vivaci. I visitatori scopriranno anche la leggendaria mussola, un tessuto delicato storicamente realizzato a Dhaka, un tempo amato nel passato dalle famiglie reali europee, compresa quella italiana.

Il Bangladesh è un paese che celebra la sua diversità, ospitando numerose comunità etniche e una varietà di festival unici. Tra gli eventi più importanti ci sono Baishabi e Rash-Mela, celebrazioni etniche che riuniscono vivaci espressioni culturali.

Progettato per immergere i visitatori nella bellezza e nelle tradizioni del Bangladesh, il padiglione offrirà presentazioni coinvolgenti, sfiziosità ed esperienze interattive. I partecipanti potranno scoprire le innumerevoli opportunità che li attendono in Bangladesh, dall'apprendimento degli itinerari di viaggio alla scoperta di esclusive offerte di viaggio.

L'amore per la vita e l'apprezzamento dell'Italia per le belle arti si sposano bene con la cultura diversificata e vivace del Bangladesh. Oltre alle sue bellezze naturali e artistiche, il Bangladesh ha avuto un impatto significativo sulla scena mondiale anche attraverso le sue innovazioni nella microfinanza e nell'imprenditoria sociale, modelli che promuovono uno sviluppo economico e sociale inclusivo.

L'Ente per il turismo del Bangladesh invita tutti a visitare il padiglione del Bangladesh a TTG Travel Experience di Rimini. Venite a scoprire i colori vivaci, le ricche storie e la calorosa ospitalità del Bangladesh, una destinazione dove il passato incontra il presente in un viaggio stimolante attraverso la natura, la cultura e la storia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526623/Stall_No__C3.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lo-splendido-bangladesh-in-mostra-a-ttg-travel-experience-302272924.html