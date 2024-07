Lotta alla pirateria mondiale dei manga, che si traduce in perdite per oltre 0,8 miliardi* di dollari al mese a causa delle letture gratuite non autorizzate

Una campagna di gratitudine il 17 luglio con il "Manga Day"Diffusi manga giapponesi dicono "Grazie" in quattro paesi del mondo

TOKYO, 17 luglio 2024 /PRNewswire/ -- L'organizzazione antipirateria ABJ è pronta per lanciare sui giornali una campagna pubblicitaria (organizzata da Authorized Books of Japan) negli Stati Uniti e in Italia, Spagna e Francia il 17 luglio, dal titolo "Manga Day", per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi causati dalla pirateria dei manga.

È giunto a 1.332 il numero dei siti di pirateria, principalmente manga in varie lingue, e la quantità di letture gratuite al mese sui soli 10 principali siti di pirateria con traduzione in inglese è di 0,8 miliardi di dollari USA, una cifra che aumenta ogni anno e che richiede un'azione immediata (maggio 2024).

Il The la Repubblica pubblicherà un'inserzione pubblicitaria per ringraziare i lettori che scelgono le versioni ufficiali rispetto a quelle piratate. Annunci simili appariranno sui principali quotidiani degli altri paesi: EL PAÍS in Spagna, e Le Monde in Francia, The New York Times in America. Questo approccio unico e positivo, che consiste nel dire "Grazie per aver letto le versioni ufficiali" invece di "Smettila di leggere le versioni piratate", si è già dimostrato efficace in Giappone. Ha scatenato discussioni in materia di pirateria sui social, dando visibilità al problema e promuovendo un'atmosfera che incoraggia la lettura delle versioni ufficiali. Attraverso questa iniziativa, la quantità di attività di lettura gratuita è stata ridotta del 25%, da 500 miliardi di yen a 380 miliardi di yen.

La campagna presenterà diffusi titoli di manga specifici per ogni paese. Tramite un codice QR inserito nell'annuncio si potrà ascoltare un brano di ringraziamento cantato dai personaggi dei manga. Questa canzone, "Manga x Vaundy Thank You", originariamente era stata diffusa in Giappone come parte della campagna "Thank You for Your Manga Love" del 2023 (per ulteriori informazioni di rifermento vedere "Campagne precedenti in Giappone" nella stessa pagina).

Data di pubblicazione: 17 luglio, "Manga Day" (per commemorare il lancio nel Regno Unito di "Punch", il settimanale satirico più antico al mondo, avvenuto nel 1841)

• Campagne precedenti in Giappone

"Manga × Vaundy: Thank You for Your Love of Manga", VIDEO MUSICALE (dal 9 marzo 2023)

Per esprimere gratitudine ai lettori legittimi abbiamo creato una canzone composta dai dialoghi e dai fumetti di 61 diffusi titoli di manga, in collaborazione con Vaundy, artista noto per la sua passione per i manga. Alla fine del video musicale, gli spettatori sono stati invitati a twittare con l'hashtag #IDidntReadPiratedMangaToday, che ha dato il via a un importante dibattito sui social. Nel giro di un solo mese, il video ha superato i 10 milioni di visualizzazioni (totali tra YouTube e X). Ha vinto il Grand Prix e il premio nella categoria Creative Effectiveness alla 4a edizione dei YouTube Works Awards, oltre a numerosi altri premi pubblicitari, tra cui il Grand Prix nella categoria Advertiser all'11° appuntamento con i premi BOVA, il Premio per l'Eccellenza nella categoria CM ai 61° Galaxy Awards e il Premio per l'Eccellenza nella categoria Digital Content per l'anno 2023 alla 29a edizione degli AMD Awards.

https://www.youtube.com/watch?v=fJZrmX9oWj4

• Cos'è la General Incorporated Association ABJ?

L'ABJ è un'entità legale, fondata nel luglio 2020 da editori, distributori di e-book e aziende attive in internet, che punta a combattere la dilagante diffusione dei siti di pirateria. Le sue attività principali includono il rilascio di "ABJ Mark", che contraddistingue i servizi legittimi di pubblicazione di e-book, la raccolta e la presentazione di informazioni sui siti di pirateria, la conduzione di campagne di sensibilizzazione come "STOP! MANGA PIRACY" e la formulazione di raccomandazioni per migliorare il contesto giuridico per l'industria editoriale digitale. Queste attività vengono svolte in collaborazione con organizzazioni correlate e agenzie governative.

https://www.abj.or.jp/project

*Abbiamo stimato in modo indipendente il danno economico causato dalla lettura gratuita di manga (Include opere provenienti da Giappone, Corea e Cina) sui dieci principali siti pirati in lingua inglese. Il calcolo si basa sul presupposto che leggere un volume di un fumetto su un sito pirata equivalga a una perdita di 500 yen.

