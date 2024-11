L'uso commerciale della rete intelligente Xinghe è in pieno svolgimento, accelerando la nuova crescita per gli operatori

ISTANBUL, Turchia, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- All'Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2024, Leon Wang, Presidente Huawei Data Communication Product Line, ha tenuto un discorso di apertura dal titolo La rete intelligente Xinghe: accelerare la nuova crescita per gli operatori nell'era Net5.5G. Wang ha parlato della collaborazione di Huawei con i principali operatori mondiali, che sfrutta la soluzione di rete intelligente Xinghe per favorire il successo aziendale dei clienti. Ha inoltre guardato alle direzioni di sviluppo di nuovi servizi negli scenari di elaborazione intelligente.

Tutti i settori industriali si stanno muovendo rapidamente verso l'era dell'IA, guidando l'evoluzione delle reti di trasmissione dati verso la nuova generazione – Net5.5G. Huawei ha presentato per la prima volta la sua interpretazione della rete target Net5.5G all'UBBF 2023 e successivamente all'MWC Shanghai 2024 ha lanciato la soluzione di rete intelligente Xinghe, studiata su misura per la rete target Net5.5G. Da allora la soluzione di rete intelligente Xinghe è stata utilizzata commercialmente dai principali operatori mondiali, aiutandoli a incrementare i ricavi.

Wang ha osservato che la soluzione di rete intelligente Xinghe orientata a Net5.5G di Huawei vanta quattro funzionalità:

Nel suo discorso Wang ha parlato di vari casi d'uso all'avanguardia degli operatori. Per quanto riguarda come accelerare la monetizzazione dei servizi attraverso la garanzia di un'esperienza premium, la soluzione di rete intelligente Xinghe di Huawei sfrutta le capacità di ottimizzazione automatica di SRv6+Network Digital Map per ottimizzare i percorsi di rete e alleviare la congestione del traffico causata da centinaia di tagli della fibra ogni mese. Ciò riduce i tempi di ottimizzazione da 5 giorni a pochi minuti, migliora l'esperienza del servizio e libera il traffico represso. Ciò riduce anche il tasso di reclami dell'80% e aumenta il DOU (utilizzo dei dati) del 7%, incrementando i ricavi di oltre 4 milioni di dollari al mese. Per quanto riguarda la riduzione del TCO attraverso un trasporto convergente ultra-affidabile, un cliente è riuscito a ridurre del 50% il CAPEX (le immobilizzazioni) dell'intera rete dopo aver introdotto i router Huawei 400GE, che garantiscono la più alta densità del settore e hanno consentito ai clienti di realizzare una rete di trasporto convergente che supporta un'evoluzione graduale nei prossimi 10 anni, affrontando il CAGR (tasso annuo di crescita composto) previsto del 50% riguardo alla crescita del traffico nei prossimi tre anni, trainato dall'espansione esponenziale dei servizi 5G, FTTH e video. Wang ha inoltre illustrato l'esplorazione e i casi d'uso degli operatori per cogliere le nuove opportunità offerte dall'IA per dare impulso alla crescita. Si tratta dei servizi Data Express che consentono ai campioni di dati aziendali di entrare nei data center di elaborazione intelligente degli operatori, dei servizi di trasmissione senza perdite a lunga distanza che facilitano la formazione collaborativa tra i data center (DC), dei servizi cloud di elaborazione intelligente e dell'utilizzo pionieristico dell'IA per difendersi da quest'ultima e ridurre i rischi per la sicurezza della rete.

Lo sviluppo dei prodotti end-to-end della rete intelligente Xinghe è stato accelerato per l'uso commerciale: 40 operatori di oltre 20 paesi la utilizzano già per incrementare la crescita ed espandere l'ambito di attività. Huawei continuerà a essere all'avanguardia nell'innovazione della tecnologia di rete, sviluppando prodotti e soluzioni all'avanguardia nel settore in collaborazione con i principali operatori di tutto il mondo per liberare nuove opportunità nell'era intelligente e dare impulso al loro business.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547492/image_5009699_30394006.jpg

