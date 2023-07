Maldarizzi Automotive torna in campo con la SSC Bari

Rinnovata la partnership con la squadra biancorossa per la stagione sportiva 2023/2024

Bari, 20 luglio 2023. Maldarizzi Automotive rinnova la sua partnership con la SSC Bari. Dopo aver accompagnato la squadra biancorossa nella stagione sportiva 2022/2023, Maldarizzi Automotive S.p.A. diventa automotive partner per il 2023/2024. Come punto di riferimento per la mobilità, Maldarizzi dota la squadra di una flotta di veicoli per tutte le esigenze. Una scelta che abbraccia la sostenibilità, attraverso anche l’utilizzo di veicoli elettrici, entrando così nel secondo anno di collaborazione. Maldarizzi Automotive, nata nel 1979 nel Sud Italia e affermatasi come una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico, con sedi dislocate tra la Puglia e la Basilicata, è leader nella vendita di auto nuove, usate, km0, nei servizi di assistenza postvendita, noleggio a medio e lungo termine, mobilità a 360° e nell’assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici. Maldarizzi Automotive costruisce cultura sul tema della mobilità per rendere consapevole il consumatore rispetto al servizio offerto, creando innovazione e ispirandosi ai trend di mercato internazionali. Le concessionarie ufficiali: Lamborghini, Mercedes-Benz, AMG Performance Center e Mercedes-Benz V e Vans, BMW, MINI, Smart e smart #1, MG Motor, Ineos Grenadier, FIAT e Fiat Professional, Abarth, Alfa Romeo, JEEP, Lancia. Le divisioni: Maldarizzi Multibrand per l'usato garantito e per vetture km0, Maldarizzi 4Business per veicoli commerciali, allestiti e flotte, Maldarizzi Rent per noleggio a medio e lungo termine.

Contatti: https://www.maldarizzi.com/