Mantle collabora con Bybit e Backed per portare le azioni statunitensi su blockchain, aprendo la strada alla prossima ondata da mille miliardi di dollari di asset tokenizzati

DUBAI, EAU, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mantle, il livello di distribuzione e liquidità ad alte prestazioni per gli asset reali (RWA), insieme a Bybit e Backed, ha annunciato oggi la sua collaborazione strategica per portare gli asset azionari statunitensi tokenizzati su blockchain attraverso xStocks, consentendo l'accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ai principali asset globali direttamente all'interno dell'ecosistema Mantle.

Attraverso xStocks, gli utenti possono ottenere esposizione alle versioni tokenizzate di titoli azionari leader come NVDAx, AAPLx e MSTRx, collegando senza soluzione di continuità le attività finanziarie tradizionali con la componibilità della finanza decentralizzata. La collaborazione unisce l'infrastruttura blockchain scalabile di Mantle, la liquidità di scambio globale di Bybit e il framework di tokenizzazione regolamentato di Backed per offrire un'esperienza completamente on-chain ai mercati tradizionali.

Integrazione perfetta tra CEX e DeFi

Al momento del lancio, Bybit fornirà supporto completo per depositi e prelievi di xStocks tramite Mantle, consentendo agli utenti di spostare asset tra Bybit e Mantle Network in modo efficiente e sicuro. Questo ponte diretto CEX-to-chain semplifica l'onboarding, aumenta la liquidità e apre nuove opportunità sia per gli utenti che per gli sviluppatori di interagire con i mercati tokenizzati.

I token xStocks, emessi da Backed in collaborazione con custodi regolamentati, sono interamente garantiti 1:1 dai titoli sottostanti. Ogni token rispecchia uno specifico asset azionario o di tesoreria, offrendo un'esposizione trasparente, verificabile e programmabile alle principali aziende globali.

"Le azioni tokenizzate stanno ridefinendo il modo in cui i mercati tradizionali interagiscono con la tecnologia blockchain", ha affermato Emily Bao, Head of Spot di Bybit. "Bybit è orgogliosa di supportare la visione di Mantle di creare una piattaforma unificata e scalabile in cui gli asset reali possano prosperare onchain, offrendo soluzioni finanziarie accessibili e innovative a un pubblico globale".

Costruire l'infrastruttura per i mercati dei capitali onchain

Questa integrazione segna una pietra miliare importante per Mantle, la più grande rete L2 di Ethereum basata sulla prova ZK. Combinando un'architettura modulare, un livello avanzato di disponibilità dei dati e un ambiente a basso costo, Mantle consente un accesso sicuro, scalabile ed economico alle azioni tokenizzate, facendo convergere senza soluzione di continuità TradFi, CeFi e DeFi all'interno di un framework onchain unificato.

Su Mantle, le azioni tokenizzate sono più di semplici rappresentazioni digitali: diventano primitive finanziarie programmabili. Costruttori e sviluppatori possono sfruttare questi asset per progettare strumenti innovativi, integrare asset reali e in criptovaluta in strategie automatizzate e ottimizzare l'efficienza del capitale negli ecosistemi.

"Grazie all'architettura modulare di Mantle, allo stack tecnologico premium e alla sicurezza di livello Ethereum, uniti all'infrastruttura e alla portata di Bybit, le azioni tokenizzate sono destinate a diventare un elemento fondamentale per la prossima ondata di finanza onchain", ha affermato Emily Bao, Key Advisor di Mantle. "xStocks rappresenta un passo fondamentale nel trasformare gli asset tradizionali in elementi costitutivi componibili che si espandono nell'ecosistema di Mantle e alimentano l'economia decentralizzata".

"Per collegare TradFi e DeFi non basta la tokenizzazione: servono infrastrutture e distribuzione", ha aggiunto David Henderson, responsabile della crescita presso Backed. "Oltre all'accessibilità, gli xStock sono progettati per essere componibili. Insieme a Mantle e Bybit, stiamo costruendo l'economia onchain non solo per assorbire i mercati dei capitali, ma anche per migliorarli".

Guidare il più ampio slancio RWA di Mantle

Questa collaborazione si basa sul supporto continuo di Bybit all'ecosistema RWA in espansione di Mantle, sulla scorta di recenti iniziative come:

Far progredire la visione di Mantle per i mercati tokenizzati

Mentre Mantle continua a costruire il principale livello di liquidità e distribuzione per asset tokenizzati, questa iniziativa si allinea al progetto più ampio di Mantle di espandere le integrazioni RWA, sbloccando nuove efficienze di capitale e strategie DeFi componibili in tutto il suo ecosistema.

La collaborazione rafforza l'impegno di Mantle nel consentire un accesso aperto, sicuro e scalabile agli asset tokenizzati, aprendo la strada a una più ampia partecipazione ai mercati dei capitali globali da mille miliardi di dollari attraverso la tecnologia blockchain.

Le azioni xStocks non sono disponibili negli Stati Uniti né per i cittadini statunitensi. Si applicano restrizioni geografiche.

Informazioni su Mantle

Mantle si posiziona come il principale livello di distribuzione e gateway per istituzioni e TradFi per connettersi alla liquidità on-chain e accedere ad asset reali, alimentando il flusso della finanza reale.

Con oltre 4 miliardi di dollari in asset di proprietà della comunità, Mantle unisce credibilità, liquidità e scalabilità a un'infrastruttura di livello istituzionale per supportare l'adozione su larga scala. L'ecosistema è ancorato a $MNT all'interno di Bybit e si sviluppa attraverso progetti di ecosistema principali come mETH, fBTC, MI4 e altri. A ciò si aggiungono le partnership di Mantle Network con i principali emittenti e protocolli quali Ethena USDe, Ondo USDY, OP-Succinct ed EigenLayer.

Per maggiori informazioni su Mantle, visitare: mantle.xyz

Per ulteriori aggiornamenti social, seguire le pagine: Mantle X ufficiale e Mantle Community Channel

Informazioni su Backed

Fondata nel 2021, Backed è il principale emittente di azioni tokenizzate e ETF conformi, tra cui l'innovativa linea di prodotti xStocks. I prodotti Backed sono token ERC-20 e SPL liberamente trasferibili, compatibili con le piattaforme basate su Ethereum e Solana. Per maggiori informazioni, visitare https://backed.fi/

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo l'apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con una forte attenzione al Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomato per la sua custodia sicura, i mercati diversificati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori dettagli su Bybit, visitare Bybit StampaPer richieste di informazioni da parte dei media, contattare: media@bybit. comPer aggiornamenti, seguire: Le comunità e i social media di Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2817130/Bybit_Mantle.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5609401/Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.